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«Весенние» полотна З. Церетели покажут гостям Московского зоопарка с 21 марта по 21 мая
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«Весенние» полотна З. Церетели покажут гостям Московского зоопарка с 21 марта по 21 мая 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: Мир24
Выставка произведений Зураба Церетели, посвященных весне, откроется в Московском зоопарке 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
В Московском зоопарке пройдет персональная выставка произведений выдающегося художника и скульптора, чьи монументальные работы известны во многих странах мира — народного художника СССР и РФ, Посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Российской академии художеств — Зураба Церетели. Выставка, получившая символичное название «Весна в зоопарке», будет экспонироваться в «Доме Клюева» — памятнике исторического и архитектурного наследия, расположенном на территории зоопарка», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что в экспозиции представлено 13 полотен З. Церетели, каждое из которых посвящено весне, пробуждению природы и животным.
«Московский зоопарк гордится соседством с Музеем-мастерской З. Церетели, а также многолетней дружбой с ее создателем. Работы Зураба Константиновича уникальны, без них невозможно представить современную Москву. Для нас большая честь открыть у себя выставку его картин. Уверена, что эта экспозиция понравится нашим посетителям и станет настоящим подарком для них в преддверии весны», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Торжественная презентация выставки состоится 20 марта в 13:00, на ней будет присутствовать сам художник. Для посетителей выставка будет открыта с 21 марта по 21 мая 2018 г.
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