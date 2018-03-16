Влюбить в себя по гороскопу

Весна пришла и хочется поклонников, цветов, романтики. Эзотерики и астрологи утверждают, что не надо ждать чудесного появления любви в своей жизни. Ее вполне можно притянуть, найдя «ключик» к сердцу мужчины, зная особенности его знака зодиака.

Конечно, это не дает 100-процентного ответа на все вопросы, но общие черты характера помогут задать верный вектор вашим действиям.

Мужчины-Овны — люди тяжелые и очень не покорные. И, если думаете, что они ищут тихих домохозяек, то как бы не так! Огненному знаку надо догнать и покорить. Так что не спешите сдаваться, даже если очень хочется. Будьте труднодоступной, даже слегка дерзкой. Вызов будет принят, но интерес нужно подогревать. После первого свидания можно пару дней не появляться, не писать и не звонить. Это заинтригует Овна, который начнет вас «окучивать» со всех сторон. Но держите оборону. И помните, Овны любят личностей, у которых есть свое мнение, свое пространство и своя жизнь. Так что, если ищите спокойствия и тишины, лучше сразу отказаться от идеи быть с таким мужчиной.

Телец

У мужчины-Тельца вся жизнь состоит из земных удовольствий. Так что, если для других вкусный ужин будет банальностью, то для него — самый лучший сюрприз. Постарайтесь приготовить что-то интересное и сытное. Для него важны телесный контакт и прикосновения. Так что обнимайте его почаще и говорите всякие приятные вещи. Расположить Тельца также можно хорошим подарком или неожиданным сюрпризом, который ему пригодится в обычной жизни.

Близнецы

Мужчина-Близнец сложен своей легкостью и кажущейся простотой. Он любит спутниц остроумных, интеллектуальных и веселых. И первое время будет достаточно ненавязчивого флирта. Но потом понадобится проявить сноровку в интеллектуальных беседах, эрудицию. Главное, не усложняйте ничего, не задавайте вопросы про будущее отношений и перспективы. С Близнецом надо научиться радоваться здесь и сейчас, не требуя ничего.

Рак очень эмоционален и, если уж выбирает спутницу, то на всю жизнь… Пока вдруг не разочаруется, поняв, что вы недостаточно ему преданы. Такой мужчина ждет, что с ним будет женщина, с которой и в огонь, и в воду. Не стесняйтесь проявлять заботу, беспокоиться о нем. Если вы надежный человек, и Рак это чувствует, то дело в шляпе. Кроме того, это домосед, поэтому для светской жизни вряд ли подойдет. А вот приятный домашний ужин, свечи, приятная беседа — это по его душу.

Мужчина-Лев — это звезда. Он любит быть в центре внимания, яркие эмоции, и… любовь к себе. Так что, сразу настройтесь на настроение обожания, безмерного преклонения. Зато потом, когда Лев поймет, что он свет ваших очей, вам откроется его нежное сердце и любящая душа. А дальше начнется кутерьма, эмоциональные поступки и интересные события.

Вредный и педантичный, с утонченным вкусом, любит насладиться всеми этапами отношений, переходящих, как правило, из дружбы в любовь. Настройтесь на медленный темп, искренность и открытость. Мужчина-Дева, если вы ему нравитесь, сам направит вас в нужное русло и проведет по тропинке прямо к своему сердцу. Главное, будьте не расточительны, аккуратны и придерживайтесь традиционного уклада. Тогда шансов получить Деву будет больше.

Мягкий голос, приятная улыбка, эрудиция мужчин-Весов очаровывает сразу. Он и сам очаровываться рад. Так что, если влюбится в вас, то сам и сразу. Потом правда начнутся метания, но если вы проявите решительность, то все сомнения уйдут прочь. Весы любят девушек с хорошим вкусом, образованием и отличными манерами. Бестактных особ просят не беспокоить. А если вы еще и творческая натура, то огромный «плюс» вам в карму.

Скорпион

Сложные снаружи, жесткие внутри… Если вам на пути попался Скорпион, то сразу прикиньтесь таинственной особой с интересной судьбой, личными драмами и недосказанностью в каждом предложении. Это не так сложно: будьте сдержаны на эмоциональные высказывания и тихонько приручайте Скорпиона. Он в лепешку разобьется, чтобы вас разгадать. Этот мужчина в определенный момент сам перейдет в наступление. Да так, что вы просто ахнете от напора.

Стрелец

Со Стрельцом надо держать ухо востро: домашней пищей его не заманишь, просмотрами кино и романтическими ужинами тоже. Заскучает и убежит. А вот отправиться в путешествие, велопрогулку, кататься на сноубордах, прыгать с тарзанки — это всегда производит впечатление на мужчин-Стрельцов. Острые ощущения, необычные места… С ними отношения превращаются в сплошное приключение. Забудьте о разговорах про будущее. Наслаждайтесь его обществом. Даже если разойдетесь, будет, что вспомнить.

Козерог

Трудолюбивые Козероги должны переключиться с работы на вас. Сделать это не так просто, но вполне реально. Взамен вы получите мужчину преданного, который обеспечивает свою семью. Он ценит преданность и стабильность. Проявляйте терпение, не ревнуйте к работе, ждите дома с вкусным ужином и вам воздастся по заслугам! Постепенно он научиться находить для вас время постоянно и расслабляться в вашей компании. Главный ваш приз — мужчина верный, сильный и любящий свою семью.

Водолей

Если вы девушка нестандартная, то Водолей вас оценит по достоинству. Такие мужчины любят неординарных и необычных женщин. Такие же с ним складываются и отношения. Так что хотите заполучить Водолея, будьте собой, позвольте себе немного почудить и повеселиться от души. Даже если вы отстаиваете права слонов в Замбии, то Водолей вас обогреет и примет такой, какая вы есть. Но не думайте, что все так просто. Этот мужчина пресекает любые попытки ограничить его свободу.

Мужчины-Рыбы — самые заботливые и влюбчивые. Хотите получить такого, покажите, что вам нужна защита, поддержка и понимание. Он точно не останется равнодушным и бросится вас спасать. Вас осыпят комплиментами и подарками. Но на конкретные поступки можете не рассчитывать: ко всему придется подталкивать самой и иногда придумывать изощренные уловки.

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