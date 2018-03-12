Выпущенную 95 лет назад фотокамеру продали за 3 миллиона долларов

На аукционе в Вене одну из первых фотокамер Leica продали почти за три миллиона долларов.

"Эта рекордная для фотоаппаратов цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica", — заявил владелец немецкой компании Leica Camera AG Андреас Кауфман.