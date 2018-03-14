Ещё
Китайские супруги нашли фото, на котором они запечатлены вместе за 11 лет до знакомтсва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайские супруги нашли фото, на котором они запечатлены вместе за 11 лет до знакомтсва 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Китаец по фамилии Е из города Чэнду случайно обнаружил себя на снимке из архива своей жены Сюэ, который был сделан за 11 лет до знакомства будущих супругов. Оказалось, что в июле 2000 года Сюэ и Е одновременно оказались в городе Циндао на берегу Желтого моря, сообщает Channel News Asia.
Удивительная фотография была обнаружена Е в начале марта в семейном архиве жены. На фото китаей был запечатлен в синей футболке и черных брюках.
Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP
— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 11 марта 2018 г.
Будущие супруги оказались в одном месте случайно. Сюэ отдыхала в Циндао вместе с матерью, а Е оказался там из-за того, что его мама не смогла поехать отдыхать, потому что слегла с аппендицитом. Женщина отдала путевку сыну.
Сюэ и Е познакомились 11 лет спустя в Чэнду. Они поженились в 2012 году.
Вести.Ru: последние новости
Знаменитости, которые давно потеряли счет деньгам Героиней "Прямого эфира" заинтересовалось следствие Первый день на новой работе: 10 полезных советов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность44
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение