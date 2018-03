Китайские супруги нашли фото, на котором они запечатлены вместе за 11 лет до знакомтсва

Китаец по фамилии Е из города Чэнду случайно обнаружил себя на снимке из архива своей жены Сюэ, который был сделан за 11 лет до знакомства будущих супругов. Оказалось, что в июле 2000 года Сюэ и Е одновременно оказались в городе Циндао на берегу Желтого моря, сообщает Channel News Asia.

Удивительная фотография была обнаружена Е в начале марта в семейном архиве жены. На фото китаей был запечатлен в синей футболке и черных брюках.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 11 марта 2018 г.

Будущие супруги оказались в одном месте случайно. Сюэ отдыхала в Циндао вместе с матерью, а Е оказался там из-за того, что его мама не смогла поехать отдыхать, потому что слегла с аппендицитом. Женщина отдала путевку сыну.

Сюэ и Е познакомились 11 лет спустя в Чэнду. Они поженились в 2012 году.