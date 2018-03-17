Ещё
В Пермском крае вагоны поезда поставили на рельсы после схода
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае вагоны поезда поставили на рельсы после схода 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия схода вагонов поезда с рельсов в Пермском крае, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Мулянка Пермского края, повреждено 200 метров железнодорожного полотна. В оперативном штабе на месте ЧП РИА Новости сообщили, что с рельсов сошли 19 хвостовых вагонов с газовым конденсатом.
"Все вагоны поставлены на рельсы. На момент происшествия состав находился в отстойнике на резервной ветке на станции Мулянка. После объединения вагонов состав направят на станцию Пермь-Сортировочная для диагностики и ремонта вагонов. В 14.00 сход вагонов ликвидирован", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Египетский депутат предложила сажать мужчин за сокрытие второго брака Эксперт рассказал, как приспособиться к смене часовых поясов Религиозные праздники 18 марта
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность38
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело83
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение