Самая популярная собака в Интернете: за что на нее обрушилась слава?

Собака по кличке Йоджи (редкой породы ши-пу) поразила пользователей соцсетей своей «человеческой» внешностью!

Невероятно, но хозяйка пса Шанталь Деджардин сама никогда не замечала сходства питомца с человеком. Она давно уже публиковала фото Йоджи на Facebook, но известность пришла к ней только после того, как фото сделал случайный прохожий.

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В Сети уверены: в животного переродилась душа какого-то человека. Все сразу вспомнили старый-добрый мем с другой собакой: «Это я, Леха. Помоги выбраться из собаки».

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