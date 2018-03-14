Ещё
Самая популярная собака в Интернете: за что на нее обрушилась слава?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая популярная собака в Интернете: за что на нее обрушилась слава? 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Собака по кличке Йоджи (редкой породы ши-пу) поразила пользователей соцсетей своей «человеческой» внешностью!
Невероятно, но хозяйка пса Шанталь Деджардин сама никогда не замечала сходства питомца с человеком. Она давно уже публиковала фото Йоджи на Facebook, но известность пришла к ней только после того, как фото сделал случайный прохожий.
все слайды
В Сети уверены: в животного переродилась душа какого-то человека. Все сразу вспомнили старый-добрый мем с другой собакой: «Это я, Леха. Помоги выбраться из собаки».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samaya-populyarnaya-sobaka-v-internete-za-chto-na-nee-obrushilas-slava/
Peopletalk: последние новости
Глюк'oZa, Сергей Лазарев и Ани Лорак на шоу Валентина Юдашкина в Кремле Голосование: салатовые шлепки Balenciaga Vs. Givenchy Топ-15 самых трогательных фото Зейна и Джиджи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность43
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение