Роспотребнадзор выявил более 300 нарушений у юрлиц и ИП в Подмосковье за минувшую неделю

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в период с 12 по 16 марта выявили свыше 300 нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

За минувшую неделю управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело в отношении юрлиц и ИП 145 проверок, из которых 64 плановые и 81 — внеплановая. Правонарушения были выявлены по итогам 112 проверок. В том числе по итогам 107 проведенных проверок выданы еще и предписания.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 308», — говорится в сообщении.

Всего по результатам проверок выдано 109 предписаний. Кроме того, по итогам проверок с выявленными правонарушениями наложено 196 административных наказаний.