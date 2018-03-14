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Ямальской невесте нужна поддержка земляков
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Ямальской невесте нужна поддержка земляков 

Уральский меридиан 14 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
Студентка из Ноябрьска участвует в региональном этапе всероссийского конкурса «Ты уникальная невеста». Алина Хикматуллина сейчас на третьем месте. Остался всего один день до окончания голосования. Поддержать 20-летнюю красавицу можно на портале проекта.
Проект «Ты Уникальная невеста» — это всероссийский конкурс невест. Главный приз конкурса свадьба под ключ в «Константиновском дворце» в Санкт-Петербурге. Для остальных конкурсанток участие в проекте возможность заявить о себе перед завидными женихами Тюмени.
Почти полгода профессиональные педагоги готовили 30 привлекательных девушек к роли современной хранительницы домашнего очага. Девушки осваивали основы дефиле, публичных выступлений, пробовали себя в роли телеведущих, мастеров красоты и кулинарии. Победительница регионального этапа представит Тюмень на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге.
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