Свыше 4-х млн рублей выиграл житель Красноярска выиграл в лотерею

Очередной розыгрыш лотереи «Рапидо», который прошел 13 марта, принёс жителю Красноярска 4 177 816 рублей.

Имя победителя не называется, известно только, что это мужчина, который купил билет всего за 120 рублей и правильно угадал все числа выигравшей комбинации. «Какая тактика позволила победителю выиграть суперприз, станет известно, когда он обратится за выигрышем», — сказали в пресс-службе лотереи «Столото».

Интересно, что прошлый год для жителей Красноярского края был богатым на выигрыши, а за два последних года победителями в государственных лотереях стали 160 человек, которые стали обладателями денежных призов от 100 тысяч рублей. 28 из них стали миллионерами.

Так, Олег Полоухов, водитель автобуса из Норильска, который покупал билеты со студенческих времён, выиграл в лотерею квартиру, но с супругой решили забрать приз в денежном эквиваленте 1,5 млн рублей. «Мы с женой думали в будущем переехать из Норильска в Красноярск. Теперь у нас будет прекрасная возможность осуществить задуманное», — рассказал счастливчик. Такой же выигрыш был у Людмилы Жаворонковой из Красноярска, также приз забрали деньгами. А вот Владимир Спирин покупать билеты стал недавно и тоже стал обладателем приза в 1 млн рублей, который они с семьёй потратили на расширение жилплощади.