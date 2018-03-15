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Сборная Франции представила форму на ЧМ-2018
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Сборная Франции представила форму на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Nike представил форму сборной Франции на чемпионат мира 2018 года в России. «Игровая форма для домашних матчей с головы до ног воссоздаёт триколор, а воротник украшает пуговица с гравировкой национального девиза „Liberté, Egalité, Fraternité“ (Свобода, Равенство, Братство).
Если форма для домашних матчей символизирует прославление флага, то выездная форма является её противоположностью. На первый взгляд, это простая белая джерси, но если присмотреться, можно заметить тонкие красные и синие вплетения нитей», — сообщается в пресс-релизе Nike.
На ЧМ-2018 сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Перу.
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