Ещё
Пропавших самарчанок, скрывавшихся в Оренбурге, подозревают в незаконном обороте наркотиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропавших самарчанок, скрывавшихся в Оренбурге, подозревают в незаконном обороте наркотиков 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Фото: 63.ru
Двух жительниц пос. Управленческий Юлию Федотову и Елизавету Лапшинскую, которые 9 марта ушли из дома и были обнаружены в Оренбургской области спустя несколько дней, подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Занимавшиеся розыском пропавших сотрудники полиции выяснили, что женщины уехали на такси в соседний регион, где были задержаны коллегами из территориального органа внутренних дел по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что женщины пустились в бега из-за угроз, поступавших одной из них от людей, с которыми она вела бизнес.
В настоящее время они взяты под стражу.
Волга Ньюс: последние новости
Воду из-под крана будут оценивать водопроводные сомелье Лучшие работники УК "Жилуниверсал" получили благодарности Владимир Путин в Самаре проводит встречу с женщинами предпринимателями
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность42
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение