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Вдохновился расставанием? Зейн Малик сделал новую татуировку
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Вдохновился расставанием? Зейн Малик сделал новую татуировку 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Недавно Зейн (25) и Джиджи (22) расстались после двух лет отношений. Но, кажется, Малик и не думает унывать.
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Певец, например, наслаждается отдыхом в Майами, бьет новые тату. Вчера в своем Instagram Зейн поделился новым рисунком, который теперь красуется на его шее: черно-белая роза с колючим стеблем.
Значения тату Малик не объяснил, но, говорят, роза — символ любви, чистоты и памяти. Может, и она посвящена Джиджи?
Напомним, у Зейна очень много татуировок, две из которых он набил в знак любви к своей бывшей: надпись Love на руке и глаза модели на груди.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vdohnovilsya-rasstavaniem-zejn-malik-sdelal-novuyu-tatuirovku/
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