Вдохновился расставанием? Зейн Малик сделал новую татуировку

Недавно Зейн (25) и Джиджи (22) расстались после двух лет отношений. Но, кажется, Малик и не думает унывать.

все слайды

Певец, например, наслаждается отдыхом в Майами, бьет новые тату. Вчера в своем Instagram Зейн поделился новым рисунком, который теперь красуется на его шее: черно-белая роза с колючим стеблем.

Значения тату Малик не объяснил, но, говорят, роза — символ любви, чистоты и памяти. Может, и она посвящена Джиджи?

Напомним, у Зейна очень много татуировок, две из которых он набил в знак любви к своей бывшей: надпись Love на руке и глаза модели на груди.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vdohnovilsya-rasstavaniem-zejn-malik-sdelal-novuyu-tatuirovku/