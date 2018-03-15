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«Три пластиковые куклы»: Ким Кардашьян показала фото с матерью и бабушкой
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«Три пластиковые куклы»: Ким Кардашьян показала фото с матерью и бабушкой 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Ким Кардашьян провела рекламную кампанию, в которой решила задействовать свою 62-летнюю мать Крис Дженнер и 83-летнюю бабушку Мэри Джо Хоутон. Подписчики известного семейства пришли в восторг от того, как выглядят женщины старшего поколения — мать и бабушка.
С недавних пор Ким Кардашьян стала заниматься бизнесом — она выпускает косметическую продукцию совместно с одним известным брендом. Телезвезда имеет неплохую прибыль с этого и решила использовать для рекламы нового продукта своих мать и бабушку. На фотографиях, которые Ким опубликовала в своем Инстаграме, предстают три поколения семьи в образе блондинок: «Я благодарна своей маме и бабушке за то, что они стали блондинками и моделями для этой съемки», — написала Ким.
Подписчики впали в ступор от этих снимков — ведь бабушке Ким 83 года, да и мама уже перешагнула порог 60-летия. Они в восторге от трех поколений семейства Кардашьян, в основном, конечно, от бабушки: «Кто же из них бабушка? Две женщины старшего поколения прекрасно выглядят», «Бабушке респект — потрясающе выглядит», «Мама с бабушкой? Вы серьёзно? Да не может быть, что этой женщине 83», «Вот это бабуля».
Но, конечно же, не обошлось и без критики и казусов — многие приняли бабушку за отчима Ким Брюса Дженнера, который, сделав операцию, стал женщиной и взял себе имя Кейтлин. Критики отметили, что на фото слишком много фотошопа и многочисленные косметические операции превратили всех трех дам в кукол: «Да, пластическая медицина рулит, генетика может отдохнуть», «И все, как восковые фигуры», «Наверху это папа, который стал второй мамой?», «Три пластиковые куклы. На щеках как будто две груши повисли, бросается в глаза».
Подписчики также обратили внимание на прическу Ким и решили, что ей идет блонд.
На днях Ким, которая в последнее время ходила с розовой шевелюрой, решила вернуться к «исходному варианту» и стала брюнеткой.
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