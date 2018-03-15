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Полиция нашла пропавшего курсанта речного училища
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Полиция нашла пропавшего курсанта речного училища 

ngs.ru 15 марта 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске завершились поиски 19-летнего Игоря Прокушева, который пропал 12 марта в Кировском районе.
О том, что мужчина нашёлся живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Благодаря распространенной в сети ориентировкам получили свидетельство, передали его полиции, и полиция его задержала. Мама приехала в отдел полиции, там они написали объяснительную. Сейчас он находится дома. Что с ним было и где он был — пока не знаем, с родственниками не разговаривали», — рассказала корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт».
Ранее стало известно, что волонтёры «Лиза Алерт» нашли сибирячку, которая пропала после смерти мужа.
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