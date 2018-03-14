Топ-15 самых трогательных фото Зейна и Джиджи

Мы все еще не хотим верить в то, что одной из самых красивых молодых пар западного шоу-бизнеса больше нет. Какие у них были съемки для Vogue! А его клип на песню Pillowtalk, в котором они заявили о своем романе…

https://www.youtube.com/watch?v=C_3d6GntKbk

В общем, вспоминаем самые красивые фото Джиджи Хадид (22) и Зейна Малика (25), которые сегодня ночью объявили о расставании после двух лет бурного романа.

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