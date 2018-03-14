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«Это мои драгоценные знания»: Елизавета Арзамасова вспомнила прогулку с Лайзой Минелли
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«Это мои драгоценные знания»: Елизавета Арзамасова вспомнила прогулку с Лайзой Минелли 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Елизавета Арзамасова удивила подписчиков совместной фотографией с легендарной Лайзой Минелли, сделанной семь лет назад. Актриса вспомнила их вечерние прогулки по улицам Владивостока и рассказала, какие эмоции переполняли ее в те моменты.
Вот уже много лет Елизавета Арзамасова участвует в открытии каждого кинофестиваля «Меридианы Тихого», проводящегося во Владивостоке. Эта работа принесла актрисе не только интересный опыт, но и уникальные знакомства. Елизавета разместила в своем Инстаграме фотографию, на которой ее запечатлели вместе с обладательницей «Оскара» Лайзой Минелли и Роком Бриннером, сыном известного актера Юла Бриннера. Снимок был сделан почти семь лет назад во время вечерней прогулки по городу. Арзамасова предалась ностальгии и рассказала поклонником, что Лайзе очень нравилось, что многие проходящие мимо девушки обуты не в кроссовки, а в красивые туфли на каблуках. Также Елизавете запомнилась любовь легендарной актрисы к коле и их с Роком разговоры, которые произвели на юную звезду большое впечатление.
«Они заново переживали детали, события, встречи, а я сидела, открыв рот, и думала о том, что в книжках и интервью об этом не напишут. И хорошо. Это мои драгоценные знания и переживания. Всегда буду благодарна за эти прогулки.» Подписчики Арзамасовой были поражены ее знакомствами и даже по-доброму ей позавидовали. Многие из них уверены, что причина подобного окружения кроется в личностных качествах самой Елизаветы, которая притягивает к себе таких же замечательных людей. Без внимания не остался и слог, каким актриса описала свои воспоминания. И, конечно же, поклонникам крайне интересно, какие еще интересные случаи из жизни Арзамасовой остались пока что не рассказанными.
«Как поэтично! Лиза, пиши книги, это точно твоё!» «Такие встречи, как сундучок сокровищ. Которые наполняют нашу жизнь и делают ее особенной.» «Ух ты! Лиза, как это вам так повезло? Прогуляться с Лайзой Минелли, поговорить…» «У Вас на этой фотографии очень сердечное и искреннее выражение лица, совсем ненаигранное. Будьте честны на фотографиях, Вам это идет.»
Кстати, а совсем недавно в жизни Елизаветы Арзамасовой произошло еще одно значимое событие. Актриса успешно защитила диплом и смогла ощутить полную свободу.
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