Форум SIYUM вызвал интерес у профессионалов

В работе форума приняли участие 745 человек из более 35 городов России и 10 стран мира. В первый день Форума, 9 марта, состоялись Пленарное заседание Форума и Форсайт-сессия с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Обсуждение трендов дизайна и архитектуры в современном мире в рамках Пленарного заседания состоялось с участием Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Также в дискуссии приняли участие главный архитектор Барселоны в 2011 — 2015 годах и сооснователь Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярт, член Королевского института архитекторов Ирландии Мария Кирнан, заслуженный художник РФ, президент Союза архитекторов России, академик Российской Академии художеств и Российской Академии Архитектуры и строительных наук Николай Шумаков, президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин, победитель ежегодной бизнес премии Design Award 2017 в номинации «Дизайн бренд», амбассадор Ассоциации специалистов предметного дизайна Ева Бергман, директор TextielMuseum Эррол Ван де Вердт и эксперт по креативным индустриям Роберт Эйсольдт.

Участники заседания отмечали, что необходимо работать в направлении совершенствования архитектурного образования, объединять компании и дизайнеров, устранять недопонимание между архитекторами и девелоперами.

«Нужно преодолеть стену между потребителем и дизайнером. Зачастую сложности возникают из-за запросов девелоперов. Сейчас нет слияния в общей работа — строитель хочет дешево, архитектор хочет качество. Нужно приложить усилия, чтобы поставить архитектуру на достойный уровень. И нужно проводить подобные мероприятия. Я уверен, что этот форум скажется на развитии архитектуры», — отметил Николай Шумаков.

Он также анонсировал появление в стране закона об архитектурной деятельности, работа над которым сейчас проводится.

«Первый инвестиционный форум — это только начало большого разговора. Мы в начале пути, и этот путь будет продолжен. В этом сообществе, где находятся творческие люди, нельзя никогда ставить точку, нужно ставить многоточие, открывать новые возможности. В 2015 году в республике была принята Стратегия-2030. В рамках этой стратегии работала отдельная секция по развитию пространств, инфраструктуры и реального капитала», — рассказал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Главный архитектор Барселоны Висенте Гуаярт заявил, что город будущего — это город смешанного использования, когда объекты социальной инфраструктуры соседствуют с промышленными и культурными. Он отметил, что сейчас важно развивать центры городов, чтобы новые объекты появлялись в месте наибольшего скопления населения.

Висенте Гуаярт также провел Open Talk, в рамках которого рассказал, какой путь в своей трансформации проходили такие востребованные в мире сейчас экономические и туристические центры как Сингапур, Дубай, Барселона.

Тренды архитектуры и дизайна: новые вызовы и стремления

Во время форсайт-сессии участники размышляли о том, какое будущее ждет дизайн и архитектуру в далеком и ближайшем будущем. Результаты работы были представлены Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилу Меню и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Участники отмечали, что российским городам нужно сотрудничать для продуктивного развития и опираться на собственную идентичность, чтобы создать свой уникальный образ. И эксперты, и гости замечали важность поддержки качественных изменений в архитектурных обликах городов и пространств, использовании современных возможностей дизайна.

«Необходимо развивать городскую среду и общественные пространства. Чтобы они были востребованы — спрос на них изменился, люди голосуют рублем за комфортные условия», — сказал Михаил Мень. «Десять лет назад мы об этих задачах даже не думали. В последние годы столица Татарстана сильно преображается. В 2005 году мы провели 1000-летие Казани. В преддверии этой даты было сделано очень многое. Но оказалось, что не все наши решения были правильные. Это не специально, скорее, по незнанию. Сегодня на многие вопросы у нас совершенно иной подход», — заявил Рустам Минниханов.

«Нам удалось впервые собрать вместе экспертов из мира архитектуры, дизайна, креативных индустрий в рамках одного мероприятия. Форум SIYUM вызвал интерес у профессионалов этих отраслей — в Казань приехали участники из 10 стран мира, более 35 российских городов. На полях Форума обсуждались самые актуальные вопросы архитектуры, в том числе перспективы развития отрасли. В частности, форсайт-сессия позволила заглянуть в будущее и наметить направления, в которых будет развиваться сегмент, главные тренды и точки роста. Мы планируем, что Форум SIYUM станет ежегодным», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Форум был организован Правительством Республики Татарстан в лице Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан при поддержке Союза архитекторов России и Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», а также при партнерстве с компанией «Penta House».

В рамках второго дня Форума, 10 марта, состоялись панельные дискуссии в направлениях «Архитектура и градостроительство», «Дизайн», «HORECA», «Личный брендинг» и «Креативные индустрии».