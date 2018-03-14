Топ-5 самых известных памятников конструктивизма в Новосибирске

«Мир хижинам — война дворцам!» — в средине 20-30-х годов прошлого века этим принципом в молодой Советской республике руководствовались отнюдь не только политики. Лозунг нашел свое прямое воплощение в искусстве авангарда, которое в дореволюционной России было представлено лишь в поэзии Серебряного века, но затем обрело второе дыхание в архитектуре.

Новый советский человек с готовностью бросил вызов буржуазии и мещанству, пуфикам и кофейным столикам, маскаронам и барельефам. На смену этому пришли совсем другой быт и другие формы, воплощенные в конструктивизме.

«В советском варианте это направление понималось как конструирование нового человека, — рассказывает главный хранитель Музея истории архитектуры Сибири им. Баландина Сергей Филонов . — Это были дома-коммуны с раздельным бытом, где глава семейства мог жить в одном корпусе, жена в другом, а их дети в третьем. Этот человек должен быть готов в любой момент бросить все и отправиться в другой конец страны поднимать целину, прокладывать рельсы в тайге, добывать руду в вечной мерзлоте. Ему не нужно много вещей, достаточно откидной кровати, откидного стола и чемодана, в который можно положить памятные вещи».

По сути, это цеха по производству лояльных режиму индивидуумов, которых разбирали на запчасти и собирали заново как машину или киборгов. Даже наш оперный театр в своем первоначальном варианте назывался «цех по переработке человеческого материала». Это можно сравнить с мясорубкой, которая перемалывала человеческий материал; из него потом делали советских людей, которые были как гвозди или даже крепче.

Дом с часами

Одним из ярких памятников конструктивизма в Новосибирске является Дом с часами на Красном проспекте, 11. Здание построено в 1931-1934 годах, в 1987 году оно признано памятником архитектуры регионального значения.

Здание спроектировано группой архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева по заказу Крайснаба. В создании конструкции здания принимал участие инженер Николай Никитин , автор Останкинской телебашни. Фото Аркадия Уварова

«Это было помещение одной из контор, которая занималась снабжением, за что получило название Дом Крайснабсбыта, — продолжает Сергей Филонов. — Интересный объект, имеет галерейную планировку, характерную для Западной Европы, например, для таких стран как Нидерланды, где погода позволяла это делать. Может быть, это было не очень по-сибирски, но в духе стиля все правильно. На здании имеются горизонтальные и вертикальные ленты остекления, башенный объем и часы, можно сказать местные куранты, которые со временем тоже обросли легендами.

Это здание ввело Новосибирск в ряд городов мира с выдающейся авангардной застройкой главным образом потому, что здание выполняло еще и градостроительную роль — оно очень удачно вписалось в окружающую среду. Дом с часами занимает определенный участок Красного проспекта, после которого идет понижение рельефа к Оби, и это место надо зафиксировать высотным объемом, что и было сделано.

Планировка дома построена на пересечении галерей в угловой башне. Саму башню характеризует четкий поэтажный ритм балконов, завершенный двумя квадратными циферблатами часов и сквозной бетонной колоннадой. В этой части расположен лифт, обслуживающий 78 квартир. Другой конструктивной особенностью является применение монолитного железобетонного каркаса с кирпичными наружными и внутренними стенами. Сами перекрытия деревянные.

Дом Советов или здание Крайисполкома

Напротив Дома с часами расположено другое культовое здание эпохи конструктивизма — Дом Советов (здание Крайисполкома), ныне здание администрации Новосибирской области. Строительство началось в 1931 году по инициативе председателя недавно созданного Западно-Сибирского крайисполкома Федора Грядинского и закончилось уже в октябре 1932 года.

Авторство проекта принадлежит архитекторам Борису Гордееву, Сергею Тургеневу и инженеру Николаю Никитину. Окончательную редакцию выполнил лично Андрей Крячков. Фото Михаила Пермина

«Новосибирск начал развиваться от Оби, от начала Красного проспекта шла цепь площадей. И в этом месте Крячков спроектировал новую площадь, которая сейчас называется площадь Свердлова. Здание построено таким образом, что замыкало эту площадь с севера по восточной стороне. Силуэтную выразительность ему придает остекленный выступ — ризалит главного фасада с полукружиями ленточных окон, который также был задуман как крытая трибуна для выступления начальства. Потому что 1 мая в Сибири еще холодно, 7 ноября вообще может быть и -40. И чтобы начальство не мерзло, придумали такое», — рассказывает хранитель фондов музея.

Другая задача ризалита — помочь уравновесить композицию здания в условиях падения рельефа. В свою очередь, главный вход с балконом-трибуной, имеющий выступ, равный выступу ризалита (15 метров), уравновешивал композицию, подчиняя фасадно-объемную асимметрию главной оси. Она почти совпадает с осью симметрии фасада противостоящего здания Сибревкома (ныне Новосибирский государственный художественный музей), между ними создается определенная пространственная взаимосвязь.

Стены бывшего Дома советов имеют трехчастное деление, отражающее пластику и тектонику ограждающей кирпичной стены при внутреннем монолитном железобетонном каркасе. С помощью этого приема авторы попытались эстетически осмыслить почти неограниченные возможности железобетона, металла, стекла. В концепцию вписывался и выступ-ризалит, стоящий на двух столбах небольшого диаметра. Все эти приемы выгодно отличали здание Крайисполкома от формально-конструктивных сооружений в Сибири, к которым приклеилось название «коробочная» архитектура.

Здание Госбанка

Здание Госбанка — часть архитектурного ансамбля площади Ленина и памятник архитектуры федерального значения, построено в 1930 году. Проект принадлежит архитектору Андрею Крячкову.

Фото Никиты Давыденко

При строительстве использовался железобетонный каркас, наружные кирпичные стены покрыты камневидной штукатуркой красно-бурого цвета. Здание имеет разную высотность. Четырехэтажный фасад, выходящий на улицу Ленина, уравновешивается более мелкой сетью окон. Крупным внутренним интерьерам операционных залов отвечают большие окна главного фасада, разделенные горизонтальными лентами на уровне межэтажных перекрытий. Банковское хранилище выходит на Вокзальную магистраль, в целях безопасности его сделали без окон. Трехмаршевая лестница освещена выносным за плоскость стены эркером со сплошным остеклением, что придает некоторую парадность строгой композиции здания.

Дом-комбинат НКВД

Жилой дом на улице Серебренниковская, 23 (рядом с небоскребом «Бэтмен») являл собой удачный пример воплощения идеи дома-комплекса. Кроме квартир работников НКВД, там находились типография, столовая, магазин и гостиница. В настоящее время расположена гостиница УВД.

Здание построено в 1934-1936 годах по проекту архитекторов Бориса Гордеева, Сергея Тургенева и И. Воронова. В 2000 году признано архитектурным памятником архитектуры регионального значения. Фото Никиты Давыденко

По плану п-образное здание состоит из трех корпусов разной этажности (от 5 до 7 этажей). Пропорциональность членению оштукатуренных кирпичных стен придают витражи окон. Сплошное бетонное ограждение балконов акцентирует углы корпусов, а вертикали эркеров лестничных клеток подчеркивают входы. Дополнительный объем строению придают плоские разноуровневые крыши с выраженными горизонталями карнизов.

Жилкомбинат «Динамо»

Еще одно творение архитекторов Бориса Гордеева, Сергея Тургенева и инженера Николая Никитина — комплекс «Динамо», расположенный по адресу Красный проспект, 28. Сейчас это административное здание, в нем разместилось консульство Германии. Издали оно выделяется угловыми вертикалями балконов, окрашенных в цвета российского флага.

Фото Никиты Давыденко

В доме располагались гостиница с рестораном, магазин «Динамо» и примыкающий к нему жилой комплекс. В квартирах не было ванн, только душ и совмещенный санузел. Вместо кухонь — крохотные бытовые капсулы, примыкающие к гостиной. В них едва помещались плита, небольшой разделочный стол и навесной шкафчик для утвари.

Асимметричные приемы конструктивизма здесь дополнены разработкой некоторых пластических элементов — разнообразные формы эркеров (полукруглые в лестничной клетке и квадратные в торце гостиничного корпуса), выраженный рельеф стен четвертого и пятого этажей, глухие ограждения балконов. Мажорный облик зданию придавала тонкая нюансная цветовая композиция от шоколадного до светло-коричневого и желтого оттенков.