«В карьерной гонке побеждают влюбленные». 15 правил успеха от главы Visa в России

Получив специальность филолога, Екатерина Петелина начала банковскую карьеру с должности эксперта отдела маркетинга нижегородского НБД-банка. Но в начале 2000-х вместе с мужем и двумя дочерьми уехала учиться в США, чтобы затем вернуться в московский офис McKinsey, участвовать в запуске розничного бизнеса Группы ВТБ , родить третьего ребенка в 40 лет и возглавить российский бизнес международной платежной системы Visa . За неполных два года в Visa команда Петелиной запустила мобильные платежные сервисы Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay и новую премиальную платформу для держателей карт Visa, а также инновационную студию в Москве.

1. Не путайте счастье и карьеру

Все хотят быть счастливыми, но у всех это выражается по-разному. Карьера может быть важным элементом счастья для одних и совершенно незначимым элементом для других. Самое главное — это самореализация. Поэтому не стройте себе шаблонов, а постарайтесь определить, что конкретно вам требуется.

2. Хотите в чем-то состояться — выбирайте по любви

Правило относится не только к личной, но и к профессиональной жизни. Выбирая не по любви, а руководствуясь исключительно перспективностью отрасли или размером зарплаты, можно не получить желаемого результата. Во-первых, заниматься нелюбимым делом рано или поздно становится тошно, в какой-то момент все-равно захочется все бросить и начать жизнь заново. Во-вторых, в любой компании и в любом деле есть люди, которые не просто ходят на работу, а искренне ее любят. У таких людей огромное преимущество в драйве, инициативе, энтузиазме. В карьерной гонке побеждают влюбленные.

3. Не бойтесь заявить о себе

Еще будучи студенткой, я пошла работать в банк. Я просто пришла и спросила: «Чем я могу вам пригодиться?». Не надо ожидать, когда хорошая работа к вам придет. Если человек делает только то, что положено, он вряд ли получит новые возможности для продвижения.

4. Делайте «лишнее»

«Делайте лишнее!» — жизненный девиз моей мамы, успешного журналиста и бизнес-тренера, который, видимо, передался мне генетически.

Когда мы запускали новое бизнес-направление в учебном центре «Практика» (частная школа для региональных ТВ-компаний), я ощутила нехватку собственных знаний. В поисках возможностей для обучения нашла программу в Нидерландах. Прошла конкурс, но по дороге, раз уж еду в другую страну, я договорилась о крупном партнерском проекте с голландской Медиа-Академией. В 2001 году Нижний Новгород и наш центр посетили королева Нидерландов Беатрикс и принц Оранский. Это был первый официальный визит голландских монархов в Россию за последние 100 лет. Королева пожелала кроме Москвы посетить еще какой-нибудь город, и выбрала Нижний Новгород и нашу компанию, потому что у нас был совместный проект. Я тогда просто поехала учиться в Голландию, и никто не обязывал меня искать партнерский проект.

Серьезные усилия никогда не бывают потрачены зря. Даже если ваш проект не получается, вы чему-то научитесь, если не научитесь — познакомитесь с новыми людьми.

Понаблюдайте и вы увидите, что успешные люди не руководствуются перечнем своих обязанностей, a постоянно берут на себя «лишние» проекты, которые в итоге «выстреливают».

5. Напрягайтесь, когда это необходимо

После учебного курса в Голландии, я поняла, что хочу учиться еще. Увидев однажды объявление в газете «Аргументы и Факты» о программе по прохождению магистратуры в США, я подала документы на МВА. Я была уверена, что не пройду, потому что на весь бывший СССР было всего 13 стипендий. Но я прошла первый тур, а следующим заданием стали сдача GMAT и TOEFL. Этот период совпал со всеми трудностями, которые только могла преподнести мне жизнь: муж отправился трехнедельную командировку, няня уехала, дети заболели.

Бывают такие периоды, когда надо напрячься. Не надо себя жалеть, надо четко себе сказать: эти четыре недели очень многое решают для моей жизни, и это всего четыре недели. В жестком темпе невозможно прожить всю жизнь, но четыре недели можно. Поэтому я занималась английским каждый день с 23 вечера до 3 утра, благодаря чему поступила. Моя жизнь круто изменилась и разделилась на «до» и «после» МВА. Потом я часто пользовалась данным правилом при переходе на каждую новую работу.

6. Иногда надо рисковать

Я сдала экзамены и получила ответ из США: «Прошла». И тогда состоялся мой самый сложный разговор с мужем, который считал, что уезжать не стоит. Было понятно, что на стипендию в $1100 прожить в США вчетвером (а у нас уже росли две дочери) невозможно. В итоге мы продали свое единственное имущество — квартиру в Нижнем Новгороде — и уехали на учебу. В никуда. Было ли мне страшно? Да, до ужаса. Но без серьезного риска не бывает серьезных прорывов.

7. Деньги — будут, времени — нет Две трети денег, полученных от продажи квартиры, мы «проели» в США, а оставшуюся треть привезли в Москву. Это было финансово тяжелое, но очень счастливое время. Единственное, о чем жалею — мы много экономили и не потратили все деньги, вырученные за квартиру, на путешествия и впечатления. Деньги еще будут, а время не вернешь.

8. Последний вагон — это тоже вагон

В Россию я вернулась уже с оффером от московского офиса McKinsey, который получила еще в США. Я очень хотела работать в консалтинге, но пропустила время подачи документов в McKinsey. Я пришла на презентацию для студентов другого курса и после официальной части подошла к представителям компании со словами, что хочу в их московский офис. Они написали в Москву, я сдала экзамены, прошла несколько раундов собеседований и получила оффер. Использовать можно любую возможность, и последний вагон — это тоже вагон. Иногда получается в него успеть.

9. Есть только один шанс произвести первое впечатление

Среди первых проектов в McKinsey стал проект в крупной металлургической компанией. Со стороны сотрудников компании я сразу почувствовала некое пренебрежение и к консультантам в целом, и к моему полу и возрасту, в частности. Вопрос от сотрудников звучал примерно так: «Девочка, что ты можешь понимать в металлургии?». Тогда я решила: я не буду им ничего доказывать, но я постараюсь их заинтересовать на первой же встрече. Например, буду задавать вопросы, которые заставят их задуматься. И это сработало. Нам было интересно разговаривать друг с другом, и их уважение я тогда получила. Если плохо провести первую встречу, завоевывать доверие будет сложнее.

10. Выбирайте работу стратегически

Я очень люблю фразу: If money is all you want, it will be all you get. Но ведь помимо денег существуют еще множество вещей, имеющих важное значение для жизни и счастья — даже и карьерного счастья. Например, интересный проект, где есть возможность сформировать собственную команду, или начальник, у которого можно многому научиться, ощущение «родной» корпоративной культуры — что ты попал в «свою стаю». Я встречала людей, которые шли только за высокой зарплатой, и у них чаще всего складывалась не самая удачная карьера.

11. Уходите «куда-то», а не «откуда-то»

Опасно менять карьеру по причине «Я здесь больше не могу, куда угодно, только не здесь». Подобное чувство — опасный советчик, из-за него можно принять поспешное решение. Если я уходила, то к новым вызовам и подчас сожалея, что на «старом» месте осталось еще много интересного.

Например, Visa — мой первый опыт, когда моей в зоне ответственности находится большой регион в крупной международной компании. Платежи — это абсолютно новая индустрия, переживающая сейчас значительную трансформацию, расцвет инноваций и стремительное развитие новых технологий; ну и как следствие — расцвет конкуренции со стороны как традиционных, так и новых игроков.

12. Просите совета

Умение попросить совета — сильное качество женщин. Не бойтесь показать, что понимаете хуже или нуждаетесь в поддержке. Подобная тактика часто дает прекрасные результаты. Во-первых, вокруг много умных людей с разнообразным опытом, и вам помогут их мысли и идеи. Во-вторых, это помогает избежать столкновений и настроить конструктивный диалог. А инстинктивное желание мужчин помочь и защитить работает и дома, и в офисе.

13. Не пытайтесь справиться в одиночку

Это невозможно, да и не нужно. Инвестируйте в создание команды, ее развитие и мотивацию, не жалейте на это времени и сил. У каждого сотрудника собственный стиль и свой опыт. А когда есть общая идея, доверие и признание заслуг, они вдохновляют идти вперед. В Visa наш рабочий фокус строится на профессионализме, инициативе и командной работе.

14. Важно соблюдать баланс в целом, баланса в каждый момент достичь невозможно

Женская судьба — жонглировать задачами и приоритетами. Мне очень помог совет помнить о балансе в жизни в целом, но не пытаться достичь баланса в каждый отдельный момент времени. Иногда надо полностью посвятить себя работе и не думать ни о чем другом, а в другой момент больше погрузиться в семейные дела. Когда я четко записываю свои приоритеты на неделю, месяц, квартал, тогда проще не требовать от себя лично каждый день всего и сразу.

15. Не говорите себе «нет»

Это действительно важно — не говорить себе «нет», эти слова мы и так услышим от других, и не раз. Я где-то прочитала, что главное качество успешных людей — resilience, стойкость и умение держать удар. От ошибок не застрахован никто, но если ошибка произошла, то следующий этап — попереживал, сделал выводы, поднялся и побежал дальше. Счастливые люди обычно умеют не только к чему-то стремиться, но и получать удовольствие в пути.