«Лучше трусы рекламировать»: Александру Харитонову призвали меньше философствовать

33-летняя экс-участница скандального шоу «Дом-2» Александра Харитонова подняла в своем микроблоге довольно интересную тему борьбы со страхами. Не успели подписчики красавицы отойти от ее откровений о мужских изменах, как она обратила внимание на другую проблему, предоставив целое «руководство» по устранению тревожности.

Александра Харитонова в отличие от многих звезд шоу-бизнеса часто демонстрирует не только свои прекрасные физические данные. Она также размышляет о духовной составляющей жизни и делится с подписчиками мнением относительно разных ее сфер. Телезвезда обратилась к поклонникам с вопросом, задумывались ли они о том, как много людей каждый день чего-то боится. Среди возможных страхов Саша перечислила отношения, одиночество, мошенничество, насилие, обман, потерю любимых, желание быть собой, боязнь показаться глупым: «А самый главный страх заключается внутри вас, ведь вы сами создали весь этот ад! Вам страшно остаться наедине самим с собой, посмотреть вглубь себя, в свою душу, понять собственные мысли и желания, увидеть свои недостатки, признаться себе, что вы неидеальны, и что у вас тоже бывают промахи и ошибки. Знаете, что такое страх? Страх — это то, чего нет, то, чего не существует!… Только представьте, сколько нервов мы тратим впустую… Но, к сожалению, это очень опасно, потому что именно такие негативные помыслы и притягиваются в нашу жизнь».

Харитонова обратила внимание, что как раз то, чего люди боятся, имеет свойство становиться реальностью, ведь многие считают мысли материальными. Экс-участница «Дома-2» назвала безосновательные страхи «бегом по кругу». Она подчеркнула, что чем чаще подобные «тараканы» будут посещать голову, тем быстрее можно превратиться в истеричку: «Если меня спросят: как бороться? Как не пускать эти мысли, когда они, подобно лавине накрывают нашу голову? А я отвечу: брать дихлофос и морить этих „гадов“! Беспощадно, жестоко и хладнокровно». Среди методов борьбы со страхами Александра Харитонова назвала визуализацию. Она представляет комнату с мусором, которым и являются негативные мысли, и призывает выбрасывать негатив в «форточку». Знаменитость также предложила заворачивать страхи в черный целлофановый пакет, который нужно мысленно обмотать изолентой и выбросить на свалку: «Проделывайте эти способы до тех пор, пока страх не исчезнет. Милые мои, живите свободно, живите здесь и сейчас. Верьте в хорошее и будьте уверены, вскоре ваша жизнь начнет кардинально меняться».

Не все оценили позитивный настрой Харитоновой. Многие подписчики посчитали, что она предлагает странные методы решения психологических проблем: «Это самовнушение, мозг ты наш». «Глубокое размышление и есть над чем задуматься, спасибо за такое мышление и преподнесении его нам». «Как всегда шикарно, ты меня удивляешь своей многогранностью». «Моделям не надо много разговаривать, только одежду показывать». «Ты мастер мотивации! Только почему все фото в нижнем белье?» «Записки городской сумасшедшей». «Рассказала она, ой, не смеши». «Саша, делом займись, твоя философия убогая просто, умора». «Лучше трусы рекламируй!»

Хоть Харитоновой и советуют сниматься для рекламы, но не все в восторге от форм красавицы. Недоброжелателям не нравится бюст Александры и они просят ее перестать оголяться.