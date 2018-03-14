«Узнаю себя после родов»: папарацци застали врасплох Джессику Альбу

36-летняя звезда Голливуда вышла за кофе совсем не в вечернем наряде и тут же была поймана вездесущими папарацци. В Сети обсудили снимки Джессики Альбы , решив, что материнство одинаково влияет на всех женщин мира.

Артистка Джессика Альба 31 декабря родила третьего ребенка — мальчика Хэйса. При этом у известной актрисы есть еще две дочки, которым 9 и 6 лет. Джессика охотно рассказывает о том, как растит малыша и даже кормит его грудью, и не боится показывать его фото своим многочисленным подписчикам, которых ее Инстаграм насчитывает 12,6 миллиона. Недавно в Интернет просочились снимки Джессики в неприглядном свете. Папарацци сделали фотографии в тот момент, когда Альба вышла из дома за кофе с собранными в пучок волосами и в домашней одежде.

Комментаторы в соцсетях не узнали в этой уставшей женщине красотку Джессику Альбу. Они не ожидали увидеть звезду Голливуда в таком виде. «Ну голову-то помыть можно было?» «Непросто Джессике дается материнство. Не узнала ее на этих фото» «Где они берут такую одежду? Я в таком даже картошку не копаю»

Однако многие российские мамы узнали в Джессике себя и поддержали ее. Женщины уверены, что Альба не обязана ходить в магазин в вечернем платье и с укладкой. «Узнаю себя в первые несколько месяцев после родов. Все равно красотка» «Просто ребёнок плохо спит, и она устала. Как я ее понимаю, сама голову раз в две недели мою» «По вашему, она мусор выносить должна в шубе, колье и при параде?» «Я тоже так в магазин хожу. А могу ещё сланцы мужа нацепить в соседний подъезд летом добежать. И все равно, что похожа на бомжа»

Кстати, недавно Джессика Альба рассказала, что уже вернулась к спортивным тренировкам в надежде вернуть себе былую фигуру. Женщина настолько усердно потрудилась на велотренажере, что на ее лице выступил пот.