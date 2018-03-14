Ксению Собчак связывает с Костромой интимная деталь одежды

Телеведущую Ксению Собчак , оказывается, связывает с Костромой изделие из нашего льна, узнал KOSTROMA.TODAY. В гардеробе начинающего политика когда-то была летняя шапочка, сделанная костромскими мастерицами.

Шапочку для Ксении купила мама, сенатор Людмила Нарусова еще в 2009 году. Тогда она посетила один из форумов, который проходил в нашем городе. Действо проходило в зале филармонии.

Тогда, дождавшись перерыва, сенатор Нарусова моментально выскочила из зала и направилась к лоткам, где сотрудники костромского музея льна продавали свои изделия. Придирчиво рассматривая многочисленные льняные платки, рубашки и салфетки, член Совета Федерации громко рассказала окружающим:

— Когда я узнала, что сюда лечу, дочка попросила: «Мама, я слышала в Костроме хороший лен, купи мне здесь, пожалуйста, шапочку!».

Услышав такое, продавцы моментально нашли на прилавке искомый головной убор.

«Как будто специально! — обрадовалась мать ведущей, глядя на белую вязаную шапочку. — Какая замечательная!»

Но особенно ее потрясла цена на шапочку — 150 рублей. Людмила Нарусова немедленно приобрела сразу две — не только дочери, но и себе.

«Ну вот, выполнила обещание!» — с удовольствием констатировала она.

Продавцы тоже не растерялись:

— Вот еще рушник посмотрите!

Вот такую шапочку мама приобрела для Ксюши.

И увидев замешательство сенатора, хором объяснили чудодейственные свойства рушника:

— Им можно после бани лицо растирать! Растираться льняной тканью — это лучше, чем массаж… Знаете, какой целебный эффект!

Времени на раздумья Людмиле Борисовне не дали — целебный рушник моментально начали упаковывать, а продавцы уже вовсю рассказывали о лечебной силе льняного постельного белья. Через три минуты комплект белья отправился к шапочкам и рушнику, но торговцы не успокоились и начали рассказывать о качестве льняных мужских рубашек. Впрочем, тут член Совета Федерации встала насмерть и рубашек не приобрела.

А вот носила ли Ксения Собчак подаренную мамой шапочку — загадка. Все-таки головной убор — вещь для женщины очень интимная, что попало на голову не наденешь. А стиль костромских шапочек из льна все-таки сильно отличается от обычного стиля звезды.