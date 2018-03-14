Как развлекаются подопечные дальневосточной организации инвалидов «Ковчег»? 

Слышал, что для людей с ограниченными возможностями устраивают интересные конкурсы?
Р. Коростылёв, Владивосток
Отборочный этап регионального Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» прошел в Приморье. Свои кулинарные возможности продемонстрировали 35 взрослых и особенных детей.
— В крае есть колледжи, в которых обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья по специальности повар-кондитер, — рассказала начальник отдела краевого департамента образования и науки Ольга Пермякова. — Они также решили принять участие — отработать свои умения, показать профессиональные навыки и познакомится с единомышленниками. Конкурс станет подготовкой к дальнейшим отборочным этапам чемпионата «Абилимпикс».
Обязательное условие конкурса — выполнение двух практических заданий: презентация блюда на морскую тематику, приготовленного в домашних условиях, и приготовление в течение часа блюда под названием «Рыбка по-приморски» из определенного набора продуктов, результат — на снимке.