Как спланировать семейную поездку в Японию и на разориться: рассказ мамы двоих детей

Привет, меня зовут Настя, и я обожаю путешествовать. У нас с мужем есть топ— лист стран мечты, и Япония долгое время была в нем номером один. Но всегда были какие-то причины откладывать поездку. Весной 2016 года в нашей семье родился второй сын, и, поддавшись гормонам и жажде приключений, мы решили исполнить-таки нашу мечту и купили билеты в Токио на сезон «красных кленов» (он бывает в ноябре). Детям было 4,5 года и 5 месяцев. Да, сейчас я понимаю, что именно благодаря космической постродовой эйфории я решилась на этот смелый поступок. Рассказ об этом путешествии стоит отдельного поста, но сейчас речь о другом. Та поездка была особенной и насыщенной, но нам не хватило, и мы едем опять — этой весной. И я хотела поделиться нашими планами, может кого-то это вдохновит на незабываемое путешествие с детьми в Страну восходящего солнца.

unsplash.com Япония суперкомфортна для путешествий с детьми. Везде вы найдете комнаты для кормления, а если их нет, то японцы сделают все возможное, чтобы вам было удобно покормить малыша. Все обожают детей, постоянно улыбаются им и говорят KAWAII!. В метро предусмотрены лифты и эскалаторы для колясок, хотя сами японцы предпочитают рюкзаки-переноски. И никто не будет смотреть на вас косо и вообще смотреть, если у ребенка истерика. Люди понимают, что вам и так непросто, и не будут испытывать ваше терпение ненужным вниманием.

Ключевое слово в поездках с детьми — планирование. С этого мы начинаем все наши путешествия.

Япония — невероятная страна, о которой написано много статей и книг, снято множество документальных программ. Но никто не решит за вас, что именно вы хотите от этой поездки. Я предлагаю сесть всей семьей и помечтать, что вы хотите испытать и как провести свое путешествие. Это отличный этап и уже тут начинается настоящее приключение. Здесь нужно действовать сообща с партнером, чтобы обсудить желания и ожидания (а то потом может стать досадно от невыполненных планов).

Ресурсы для планирования и вдохновения:

http://japan.com/

https://www.lonelyplanet.com/japan

https://www.japan-guide.com/

Итак, вы определились с желаниями и составили список того, куда хотите поехать. Дальше хорошо бы понять, что хотите увидеть (сакуру, клены, зиму или лето), и от этого уже планировать время поездки. Не секрет, что если озаботиться билетами заранее, то можно и сэкономить. Я купила в черную пятницу (декабрь) на май.

Транспорт

По Японии дорого путешествовать, но дети до 5 лет едут бесплатно, а с 6-12 лет им полагается скидка 50％. Для облегчения жизни туристам в Японии есть JR pass — это билет, который действует на все линии поездов JR и доступен только иностранцам при покупке на родине. Вы можете купить его через агентство в России или заказать заранее напрямую на сайте jrpass.com из личного архива автора

По линиям JR можно доехать почти всюду. Но главное понять, сколько дней вам нужно — 7, 14 или 21. Цена сильно меняется в зависимости от срока.

Цены тут: https://www.jrpass.com/buy_the_japan_rail_pass_online

FAQ тут: https://www.jrpass.com/how_to_use_the_japan_rail_pass

Можно также рассмотреть региональный pass — он дешевле. Зависит от направления путешествия.

Мы решили уместить все переезды в 7 дней и взять вот такой билет https://www.jrpass.com/regional-passes/osaka-tokyo-hokuriku-arch-pass#regional_pass_type

В итоге наш план:

Токио (4 дня) — Киото (5 дней) — поездка из Киото в Нара и Осака — возвращение в Токио (4 дня).

Дверь в шинкансен (скоростной поезд) довольно узкая и возможно, какую-то коляску даже придется сложить.

Проживание

Где жить — важный вопрос. Токио очень большой город, и передвижение по нему с детьми не самое комфортное в силу расстояний. В наш первый приезд мы иногда неверно рассчитывали время пути, и дети приезжали к месту назначения уже в полуобмороке.

Схема такая же: выберите то, что хотите смотреть, — выпишите списком, посмотрите в каком районе все находится и уже исходя из этого подбирайте жилье. Идеально, если большие транспортные узлы находятся рядом. Многие селятся рядом с Yamanote line (кольцевая линия). Но все видео про заталкивания толпы японцев в вагоны снимаются именно на ней. Однажды нам пришлось идти пешком домой, потому что мы не могли влезть в вагон с детьми и коляской.

На мой взгляд, с детьми в квартире гораздо комфортнее, чем в отеле. Всегда можно принести еду домой и утром сварить кашу (на завтрак тут в основном сэндвичи и мисо суп). К тому же отели дороже квартир. Жилье удобнее всего искать на https://www.airbnb.com/ — в строке поиска стразу отмечайте район (Tokyo Shinjuku, например).

Первые 4 дня в Токио мы будем жить в районе Shinjuku и Jojogi. Есть еще хороший район Harajuku. Это отличные варианты — близко магазины и кафе, парки (Shinjuku goen, Jojogi park, большой храм MEIJI shrine, а также музей GHIBLI и район Rappongi с музеями современного искусства), но при этом там сдаются квартиры на спокойных улицах, где живут местные и можно прочувствовать жизнь нетуристического Токио. Обычно мы выбираем квартиру, потом ищем ее на карте и бродим google-человечком по улицам, чтобы понять, как на самом деле выглядит район.

Киото не такой большой, будем жить в 7 минутах ходьбы от вокзала, так как планируем 2 поездки из Киото.

Вторая часть нашей поездки в Токио будет в районе UENO и Asakusa. В этом районе есть большой буддийский храм, Тоkyo Tower (там кстати очень большой фудкорт со свежей рыбой, суши и сашими, все гораздо дешевле, чем в ресторане, и есть, чем занять детей — много классных магазинчиков KAWAII, отличный аквариум и смотровая площадка). Недалеко находится UENO ZOO и другие музеи, а еще там есть целая улица с посудой для ресторанов (я до сих пор жалею, что мало купила там в прошлый приезд, и собираюсь вернуться). И там не так шумно и дорого, как в Shinzuku. Еще плюс: до аэропорта можно доехать по прямой ветке (обратно у нас дневной вылет и будет удобно доехать на метро).

unsplash.com Имейте в виду, что японская традиционная постель — футоны (матрасы) на татами (бамбуковом полу) — довольно жесткая. В Японии принято спать с детьми вместе и отдельно стоящую детскую кроватку не так просто найти. Но для полного погружения в местную атмосферу очень советую взять аутентичное жилье и почувствовать себя настоящим японцем и спать всей семьей на полу.

Airbnb.com В квартире нельзя шуметь, и вообще японцы очень чувствительны к нарушению общественного порядка. Мы проводили предварительные беседы со старшим ребенком, рассказали, что в Японии другие правила и вести себя нужно тихо.

Еда доступна 24/7 (особенно в Токио в тусовых районах). Правда, часто это аутентичные японские рестораны, куда с маленькими детьми пойти вряд ли удастся. Обычно это малюсенькие местечки со стойкой на 4 стула, и маленьких детей там просто негде разместить.

Чем же можно кормить детей?

фото из личного архива автора

В супермаркетах есть рисовые пирожки с начинкой из курицы, тунца, лосося или бобов. Называются Онигири (начинка обозначена наклейкой, не ошибетесь). Естественно везде можно найти рис и лапшу (Рамен или Удон). Но имейте в виду, что в Японии нет нашей сборной солянки в ресторанах: либо темпура, либо карри, либо лапша. Очень популярны бенто — обед с собой, такие коробочки продаются в любом 7/11 и других супермаркетах. На вокзалах огромный выбор качественной еды.

Фрукты и знакомые нам овощи довольно дороги, потому что продаются только в сезон или привозятся издалека. Овсянку можно купить в любом большом супермаркете. Йогурты не особо популярны, найти простой и натуральный вкус — тот еще квест.

А вообще про еду в Японии можно написать несколько материалов, смотрите видео на youtube по запросу Food in Tokyo, например.

И, конечно, Япония — рай для любителей сладкого. Такого выбора я нигде не встречала.

Главное правило: коляску нужно заносить в ресторан (и вообще ее не принято оставлять на улице, заносят в магазины и домой). Это очень важное препятствие при посещении маленьких ресторанчиков, большая коляска может занять все пространство.

Развлечения с детьми

Развлечения/достопримечательности лучше планировать заранее. Для нас главным правилом стало: не планировать больше 1 яркого события в день. И идеально совершать этот поход в первой половине дня. Вот как выглядит наш план на этот раз:

Музей студии Гибли

Фантастический музей для всех фанатов работ Хайяо Миядзаки и японской анимации. Особенное место, где нельзя фотографировать, чтобы не разрушить его атмосферу. Билеты нужно покупать заранее, и это не самый простой процесс, но если посидеть, можно разобраться. Идеально попросить знакомых в Токио (если такие есть) приобрести их для вас, потому что при покупке через турфирму в Москве вы переплатите раза в 4.

Национальный музей природы и науки

Классный интерактивный музей природы и науки с фантастическим магазином внизу. Находится в Ueno Park, там где зоопарк.

Зоопарк UENO

Cтарейший зоопарк Токио, небольшой и очень уютный.

Музей поездов в Киото

Наш старший сын — фанат поездов, так что этот музей специально для него.

Океанариум

Океанариум в Осаке (30 мин от Киото на поезде) — один из самых больших океанариумов в мире, и, помимо прочего, там есть китовая акула. Для нас — хороший повод посетить Осаку.

Олений парк

Парк, где олени гуляют на свободе, их можно кормить и знакомиться. Находится он в древней столице Нара (45 мин. от Киото на поезде).

Это наш основной план детской программы, и, конечно, там еще есть магазины игрушек, парки и, возможно, Disneyland (но пока не уверены).

И самое главное для удачного путешествия — быть в потоке и не удивляться, если что-то идет не так. Это в любом случае станет незабываемой поездкой. Конечно, можно было бы еще очень много написать, но всего и не уместить. Надеюсь, кому-то это будет полезно. ありがとうございます (спасибо)

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