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«Не тапки красят человека»: обувь Ксении Бородиной в бане вызвала настоящий ажиотаж
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«Не тапки красят человека»: обувь Ксении Бородиной в бане вызвала настоящий ажиотаж 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграме, казалось бы, обычную фотографию. На ней женщина позирует вместе с подругой, с которой парилась в бане. Но интернет-пользователи нашли, в чем упрекнуть знаменитость.
Ксения Бородина уже давно под прицелом: внимательные интернет-пользователи то лишний килограмм заметят, то слишком большой размер обуви, то большее внимание к младшей дочери. Казалось бы, Ксения, много лет пребывающая в лучах софитов и светской жизни, должна была усвоить, как одеваться и вести себя. Но нет. Телеведущая опубликовала фотографию, от которой у пользователей социальной сети началось просто словесное извержение.
На фотографии Ксения, которая успела отдохнуть в Италии, показывает, что русской душе ближе родные развлечения: она вместе с подругой позирует в халатике у купели. По подписи понятно, что женщины парились в бане. Но все внимание было устремлено на обувь подруг. Интернет-пользователям показалось, что Ксении не пристало ходить в таких безвкусных вещах. К тому же, зря она взяла чужую обувь. «В таких тапках, получая миллионы» «В общековскую баню надо брать свои тапули, как это сделала Ваша подруга, а не носить то, что выдали!» «В баленсиагах надо было париться, людям легче было бы» «У нас в деревне алкаши в таких ходят: ещё под носок и за километр воняет резиной» «Ксюша, в следующий раз в баню только с мейком и в розовых тапочках на шпильке с помпончиком, а то законодатели моды негодуют…» «Фу…чужие шлепки..я свои в баню ношу. Бородуль, твоя подруга умная баба!» «Вы в чужих ходите? Привет грибок?»
Нашлись, правда, и те, что постарались заступить за любимую звезду: «Вот за то что она настоящая обожаю её!», «Тот самый случай когда не тапки красят человека, а человек тапки», «Тапки им не нравятся, сами-то в баню или в бассейн на каблуках и в коктейльном платье ходите?», «Молодец, Ксюша, не выделывается и не загоняется». И хотя обычно звезд обвиняют в наигранности и лицемерии, в этот раз многие сошлись на том, что Ксении стоило обрезать на фотографии нижнюю часть, чтобы не было видно ног. Сама телеведущая постаралась ответить на комментарии, но поняла, что это бесполезно и все удалила.
А многим как раз понравилось, что Ксения умеет быть разной. Недавно она улетела в Милан со своим мужем и близкими друзьями, чтобы отметить круглую дату — 35-летие. Теперь поклонники телеведущей восхищаются красотой мероприятия, фотографии которого она в большом количестве опубликовывает в своем микроблоге.
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