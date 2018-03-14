Кейс: Ambassador и Ark Connect объединили кофеманов в вирусной кампании «Я за кофе!»

Вирусные ролики вдохновили более 3 миллионов кофейных фанатов на то, чтобы поддержать идею «Я за кофе!» и привлечь внимание к Международному дню кофе в России.

Челлендж

Как оживить имидж бренда, о котором не было слышно в течение четырех лет без масштабной медийной поддержки? И при этом получить значительный охват аудитории, не прибегая к масштабным инвестициям?

Креативная концепция

Команда ООО «Штраус» и «Арк Коннект» (ARK Group) нашла эффективное решение, как вернуть кофейному бренду Ambassador популярность, сделать его современным и обсуждаемым.

Была разработана и запущена вирусная кампания «Я за кофе!», где Ambassador выступил с инициативой сделать Международный день кофе, который отмечается по всему миру 1 октября, официальным праздником в России.

На онлайн-площадке Change.org было организовано всеобщее голосование, в котором приняли участие кофеманы страны.

Яркая и смелая идея объединила всю команду. Сотрудники ООО «Штраус» создали вдохновляющий внутренний манифест, в лицах рассказывая что для каждого сотрудника означает любовь к кофе. Вовлеченность клиента вдохновляла и укрепляла веру в идею.

"Мы нашли инсайт в самом ДНК бренда. Прямое значение понятия «амбассадор» — официальный представитель. Так, мы предложили бренду Ambassador сыграть новую роль — представить интересы многочисленных кофеманов в нашей стране и подарить им еще один значимый повод наслаждаться любимым кофе" — рассказывает Илья Провкин, креативный директор, «Арк Коннект».

Вирусные ролики

В поддержку голосования была выпущена серия вирусных роликов, которые за 2 месяца кампании набрали 3 млн просмотров.

Несколько смешных сюжетов из разных сфер повседневной жизни объединены одной идеей: в любой затруднительной ситуации можно переключиться на чашку любимого кофе, и все обязательно наладится.

Съемки стали большой командной работой — главные роли были исполнены сотрудниками «Арк Коннект» (ARK Group) и их друзьями. К работе над проектом не был привлечен ни один профессиональный актер.

Сотрудники ООО «Штраус» вовлеклись в процесс с огромным энтузиазмом, оперативно вносили правки и не покинули площадку до последнего дубля. А c помощью партнёров из Magic Production удалось качественно воплотить идею в рамках ограниченного бюджета.

Результаты

Для SMM-поддержки кампания анонсировалась в социальных сетях популярными мемами и публикациями от лица знаменитостей, актеров, блогеров. Новости о кампании были опубликованы в топовых СМИ.

В итоге за 2 месяца удалось достичь стремительного роста продаж. Ambassador приобрел новый голос и закрепил ассоциацию с Международным днем кофе.

«Кампания «Я за кофе!» явилась прекрасным началом перезапуска бренда кофе Ambassador в России, показала отличные бизнес результаты. Бренд впервые заявил о себе и привлек к себе внимание миллионной аудитории, найдя своих"амбассадоров», — рассказывает Наталия Горелова, Маркетинг Директор ООО «Штраус».

Состав творческой группы:

ООО «Штраус» (клиент)

Наталия Горелова — Marketing Director Мария Шматова — Innovation Brand Manager

«Арк Коннект» (ARK Group) (креатив)

Magic Production (продакшн)