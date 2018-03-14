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Видео дня: ну очень неуклюжее падение Кэти Перри
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Видео дня: ну очень неуклюжее падение Кэти Перри 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
В начале этого года Кэти Перри (33) подтвердила, что станет одной из судей на популярном шоу American Idol. И вот, во время кастинга певица попала в очень неловкую ситуацию. Перри решила станцевать под песню Techno Cumbia, которую исполняла конкурсантка по имени Мишель, но каблуки и облегающее платье ее подвели.
Перри не удержалась на ногах и эффектно шлепнулась на пол, продемонстрировав чуть больше, чем всем бы хотелось.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=8kkM_7yvxbQ
«Я отличный танцор», — посмеялась Кэти, когда ее подняли и отряхнули.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/video-dnya-nu-ochen-neuklyuzhee-padenie-keti-perri/
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