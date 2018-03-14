Стивен Хокинг и его необъятная Вселенная

В марте 1941 года Изабель Хокинг обрадовала мужа Фрэнка известием о беременности. Он посмотрел на календарь: похоже, семью ждет подарок к Рождеству! И почти не ошибся. Малыш Стивен появился на свет 9 января 1942 года. Родившись, он, как и положено, закричал. А потом на его крошечном личике появилось подобие улыбки. С улыбкой он и проживет всю свою удивительную жизнь.

… Детям Хокингов — дочкам, Стивену и Эдварду, усыновленному четой, было очень комфортно дома. И хотя в Европе полыхала война, она не отразилась на их ясном, добром доме. Изабель с мужем работали в медучреждении, очень следили за здоровьем детей, и все они росли веселыми и жизнерадостными. А главное — они всегда знали, что их безумно любят. Детство промелькнуло как миг! Особенно радовал родителей Стивен — само обаяние, он отличался еще феноменальными способностями. А главное — очень мало болел и бесконечно радовал родителей своим искрящимся оптимизмом. Если родителей что-то и напрягало, то почти воинствующий атеизм сына — он начисто отрицал существование Бога и все явления, как физик, объяснял исключительно доказанными законами мироздания.

Когда Стивен входил в дом, в нем будто менялась атмосфера — столько позитива он нес с собой и так щедро дарил его окружающим. И даже о том, что с ним что-то не так, он сообщил с улыбкой.

Вспоминать, каким было состояние после оглашения медицинского приговора, родители Стивена боялись. Это было ощущение мгновенной смерти, когда во всем мире, казалось, выключился свет. Боковой амиотрофический склероз. Ничего сделать нельзя. Болезнь развивается мгновенно и не отступает.

Ночи без сна и море слез. Дикие боли в сердце и проклятия в адрес бессердечного неба — для Изабель и Фрэнка с болезнью сына будто кончилась жизнь. Из этого состояния их вывел… Стивен. Он продолжал улыбаться.

— Мама, ну что же такое, — говорил он, когда уже не мог вставать, — я жив и в разуме. Подумаешь, движение. Важно движение мозга!

Никак и никогда уже не узнать, что он думал и чувствовал, теряя силы каждый день, слабея на глазах. Но он — улыбался.

Уже оказавшись в инвалидной коляске, Стивен продолжил учебу. Когда говорят о тех резервах, что таит в себе самообразование, Хокинга упоминают обязательно, ведь именно благодаря этому он развился и достиг невероятных высот. Да, он посещал семинары и занятия, но уровнем своих знаний обгонял всех, кто учился с ним на одном потоке. И в 1974 году Стивен Хокинг, молодой физик, стал постоянным членом Королевского общества. Это был невероятный успех.

В свободное время Стивен писал книги. Сначала никто не относился к этомE всерьез, тем не менее его «Краткая история времени», вышедшая первой, с 1988 года продается, не теряя пометки «бестселлер». Его перу принадлежат также другие книги, вышедшие миллионными тиражами: «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупе», затем еще одна «Кратчайшая история времени», написанная в соавторстве. А в 2006 году стала бестселлером книга для детей «Джорж и тайны Вселенной», написанная Хокингом вместе с дочкой. Да-да, все верно — у Хокинга была личная жизнь! Он женился первый раз еще в 1965 году, по большой любви, на Джейн Уайльд. Отношения их, правда, складывались непросто. В браке родились двое сыновей и дочь, но в 1991 году семья распалась. А в 1995 году он женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. Спустя одиннадцать лет брак тоже распался.

А вот отношения с детьми у Стивена всегда оставались безоблачными. Они поддерживали отца во всем, во всех его начинаниях и идея [. Кроме того, ученый очень дружил с Джимом Керри — голливудской звездой.

… В последние годы Стивен Хокинг как физик-теоретик не раз говорил о тех опасностях, что подкарауливают человечество. Еще в 1998 году он выступил в Правительстве Великобритании с докладом-прогнозом, позитивность которого существенно снизилась спустя пять лет. Стивен полагал, что человечеству более всего угрожают вирусы, бежать от которых ученый советовал в другие обитаемые миры — на собственной планете мы слишком запустили вверенное нам кем-то хозяйство…

Впрочем, почему «кем-то»? Он так и не обрел веры в Бога. Хотя — и это факт! — Папа Римский Франциск официально благословил Хокинга, простив ему его грех неверия…

Уходя, Стивен Хокинг напоминал людям о самом главном, о том, что волновало его больше прочего. Он говорил о необходимости разоружения, опасности ядерного оружия и о том, что без нормализации климата на Земле у планеты вряд ли есть будущее. И до последнего дня занимался пропагандой и популяризацией науки, без которой не мог представить своей жизни.

Он умер в Кембридже, утром 14 марта, на 77 году жизни. Уходя, он улыбался. Зачем изменять своим привычками, если они всех делали чуть-чуть счастливее…