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В Новосибирске ищут опасного преступника
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В Новосибирске ищут опасного преступника 

АиФ-Новосибирск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске за совершения тяжких преступлений на территории Октябрьского района в 2016-2018 годах, разыскивается мужчина 30-35 лет. Приметы: рост — 170-175 см, черноволосый, глаза — голубые, нижняя челюсть выдвинута вперед, на лице имеются веснушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Был одет в синюю болоньевую куртку со вставками на плечах и рукавах черного цвета, брюки серого цвета, черную вязаную шапку с горизонтальными серыми полосками. Разыскиваемый может находиться в районе Речного вокзала, улицы Обской, гипермаркета «Лента» по улице Большевистской.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефону: 232-27-54, 8913-480-75-55, 8913-921-39-27, 8983-321-14-61.
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