Почему на самом деле вреден бег

Многие люди пытаются добиться стройной фигуры при помощи изнуряющих тренировок, включая кардионагрузку, но не принесет ли это больше вреда, чем пользы? К типу таких занятий относится и самый обычный бег, который, на первый взгляд, не может нести никакого отрицательного эффекта. Однако не все так однозначно.

Техника и безопасность

В общем понимании бег — это проверка выносливости и возможность снять психологическое напряжение. Негативные последствия от бега заметить не так просто, но стоит знать, что это серьезная физическая нагрузка не только для мышц, но и для всех органов и тканей тела человека. При безответственном подходе и пренебрежении техникой правильного бега, которую необходимо изучить до начала тренировок, можно навредить суставам и позвоночнику, так как именно они, в первую очередь, страдают от подобного воздействия.

При беге возникают так называемые ударные нагрузки на суставы. В тех случаях, когда человек решает заняться спортом в попытках сбросить лишний вес, они особенно велики, так как при отрыве от поверхности нет практически никакой нагрузки, но при приземлении возникает сила, соизмеримая весу, оказывающая давление на сустав, что постепенно разрушает его. Примерно то же происходит с позвоночником. Поэтому очень важно изучить технику бега до того, как вы начнете им заниматься.

Коварный целлюлит

Однако дело не только в суставах. Неправильный бег также может навредить сердечно-сосудистой системе. Техника, безусловно, играет огромную роль, но она не единственное, к чему стоит подойти ответственно. Особенно это касается девушек, желающих подкорректировать фигуру или просто получающих удовольствие от бега. Безобидные, на первый взгляд, пробежки могут повлиять на ухудшение формы груди и спровоцировать образование целлюлита. Очень важно выбрать подходящую одежду и нижнее белье для занятий спортом, ведь во время движения молочные железы сотрясаются, что может приводить к их обвисанию и растягиванию.

Целлюлит — одно из самых неожиданных и неприятных последствий занятий бегом. Британские ученые доказали, что частые и усердные занятия приводят именно к его образованию, а не к избавлению, о котором так мечтают многие девушки. Целлюлит возникает в результате накопления свободных радикалов, которые образуются при долгих тренировках.

Необратимые последствия

Однако это не единственное, что может произойти, если переусердствовать с бегом. Датские кардиологи из университета Копенгагена под руководством Петера Шнора проводили исследования, в которых приняли участие более тысячи человек разных возрастов. В течение 12 недель испытуемые бегали с разной интенсивностью и скоростью. К моменту завершения эксперимента некоторые из тех, кто бегал много, умерли от перенапряжения и чрезмерного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Кардиологи пришли к выводу, что бегать стоит не более двух часов и 2-3 раз в неделю, иначе последствия будут необратимы.

Каждый сам решает, заниматься ему бегом или нет. Однако стоит помнить, что у одной медали две стороны и обе их стоит изучить, прежде чем принимать решение.

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