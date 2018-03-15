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Появились уникальные дореволюционные открытки с видами российских городов
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Появились уникальные дореволюционные открытки с видами российских городов 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
КГИОП поделился уникальной коллекцией дореволюционных открыток с видами и достопримечательностями Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Астрахани, Рязани, Костромы и многих других городов России.
«Одним из источников пополнения архивных фондов явились личные собрания архитекторов, искусствоведов, историков, работавших в области изучения, охраны и реставрации памятников. Среди переданных ими материалов были и открытки», — рассказали «Собака.ru» в КГИОП.
Больше открыток можно посмотреть на сайте ведомства.
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