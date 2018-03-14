В Савелках в ближайшие дни будут работать два прививочных пункта от бешенства

В предстоящие четверг и пятницу в районе Савелки будет проводиться вакцинирование домашних животных против бешенства. Жителям 5-го микрорайона будет удобно вакцинировать своих питомцев на прививочном пункте в корпусе 521, который будет работать 15 марта с 16.00 до 19.00. На следующий день, 16 марта, в это же время собак и кошек будут прививать в корпусе 617.

В столичном Комитете ветеринарии напоминают, что вакцинация домашних животных против бешенства является обязательной. Вакцина создает у собак и кошек устойчивый иммунитет, и если вдруг инфекция все же попадет в организм, то животное либо вообще не болеет, либо легко ее переносит.