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В Савелках в ближайшие дни будут работать два прививочных пункта от бешенства
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В Савелках в ближайшие дни будут работать два прививочных пункта от бешенства 

Савелки 14 марта 2018
Фото: Савелки
В предстоящие четверг и пятницу в районе Савелки будет проводиться вакцинирование домашних животных против бешенства. Жителям 5-го микрорайона будет удобно вакцинировать своих питомцев на прививочном пункте в корпусе 521, который будет работать 15 марта с 16.00 до 19.00. На следующий день, 16 марта, в это же время собак и кошек будут прививать в корпусе 617.
В столичном Комитете ветеринарии напоминают, что вакцинация домашних животных против бешенства является обязательной. Вакцина создает у собак и кошек устойчивый иммунитет, и если вдруг инфекция все же попадет в организм, то животное либо вообще не болеет, либо легко ее переносит.
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