Держи карман! В маршрутках Ульяновска идет охота за кошельками и сотовыми

Два дня подряд в полицию поступили заявления от жительниц Ульяновска, пострадавших от воровства в маршрутках, сообщает УМВД региона.

Так, 11 марта поздно вечером жительница Ульяновска возвращалась домой на маршрутке. Выйдя на одной из остановок на улице Радищева, женщина не обнаружила в кармане шубы сотового телефона.

Второй случай произошел рано утром 12 марта. Около 8 утра женщина ехала на работу в маршрутке из Засвияжья в центр, из ее сумки пропал кошелек, в котором находилась купюра в тысячу рублей.