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Держи карман! В маршрутках Ульяновска идет охота за кошельками и сотовыми
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Держи карман! В маршрутках Ульяновска идет охота за кошельками и сотовыми 

АиФ — Ульяновск 15 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Два дня подряд в полицию поступили заявления от жительниц Ульяновска, пострадавших от воровства в маршрутках, сообщает УМВД региона.
Так, 11 марта поздно вечером жительница Ульяновска возвращалась домой на маршрутке. Выйдя на одной из остановок на улице Радищева, женщина не обнаружила в кармане шубы сотового телефона.
Второй случай произошел рано утром 12 марта. Около 8 утра женщина ехала на работу в маршрутке из Засвияжья в центр, из ее сумки пропал кошелек, в котором находилась купюра в тысячу рублей.
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