«Женщины с низкой социальной ответственностью», или что такое «слатшейминг»

Слатшейминг — не самое привычное для русского языка слово. Это неудивительно, ведь оно является прямой калькой из английского. Слатшейминг — это осуждение девушек за внешний вид и поведение, которое считается слишком «свободным». Рамки того, что является допустимым и чрезмерным, конечно же, никак не установлены и определяются только тем, кто выступает субъектом осуждения.

Как проявляется слатшейминг

Многие из вас, возможно, подумают «Достаточно не спать со всеми подряд и никто не станет считать тебя девушкой легкого поведения». И вот здесь заключается первая проблема слатшейминга: он вообще редко строится на объективных фактах. Кто из нас не сталкивался с невероятно ценным и необходимым мнением других людей о том, что юбка могла бы быть и подлиннее, а вырез — поменьше? А еще макияж мог бы быть не таким ярким, а красная помада — это вообще первый признак проститутки. К тому же, физическими критериями все не ограничивается: «шлюхой» может стать просто популярная девушка или вообще та, кто отказала в сексе (да, в этом явлении вообще мало логики). Никого не волнует, что с одной стороны девушкам навязывается стереотип об обязательной сексуальности, а с другой — их за эту же сексуальность и осуждают. Более того, даже если кто-то практикует секс без обязательств и доволен этим — за такого человека можно только порадоваться, ведь при условии взаимного согласия партнеров это никому не вредит. Но в выигрыше почему-то остаются только мужчины — для них это считается признаком мужественности. А вот девушка, которая относится к своей сексуальности «по-мужски», рано или поздно получит обидное клеймо. Такие двойные стандарты и формируют саму культуру слатшейминга. В патриархальном обществе именно мужчинам дается возможность определять рамки и нормы для женской сексуальности, а как только кто-то выходит за эти границы, ее тут же пытаются загнать обратно, используя общественное осуждение как инструмент наказания. К этому нередко присоединяются и соратницы по полу: неосознанно подчиняясь ограничениям со стороны общества, они требуют того же самого от всех девушек, вне зависимости от их личного желания.

Как слатшейминг вредит каждой из нас и почему с ним нужно бороться

Возможно, сейчас вы думаете: «Нужно просто не обращать внимание на то, что говорят другие». Отчасти, это верно — до тех пор, пока такая возможность есть.

Слатшейминг окружает женщин с самого юного возраста. Девочкам, которые просто интересуются маминой косметичкой, запрещают краситься — потому что так они будут похожи «на шлюху». Девушки постарше предпочитают не ту одежду, которая действительно им нравится, а продиктованную обществом — и продолжают жить день за днем в неуютном для них образе, что влияет на самооценку. Ситуация не заканчивается на психологическом давлении. Нередко женщинам отказывают в работе или просто в уважительном отношении, основываясь исключительно на том, как они выглядят. Кстати, для такого даже не нужна откровенная одежда: мнение «она красивая, значит тупая» — тоже проявление слатшейминга. Одно из самых серьезных и травмирующих последствий такого отношения — виктимблейминг или «обвинение жертвы». Чаще всего с ним сталкиваются жертвы изнасилований или домогательств: в России полицейские нередко считают совершенно нормальным поинтересоваться, что носила жертва и какой образ жизни она ведет. При том, что единственным виноватым в этом может быть лишь атакующий, часть его вины переносится на жертву. Ни одежда, ни макияж, ни количество сексуальных партнеров не могут считаться оправданием изнасилования.

Как с этим жить

Для начала, перестаньте осуждать других девушек. Это сложно и требует усилий, но все-таки возможно. С этим хорошо помогают две мысли, которые стоило бы преподавать в начальной школе.

Вы никогда не знаете, что движет другим человеком. Никто не обязан следовать моральным нормам, которые вы определили для себя. Признайтесь: осуждение редко связано с реальным беспокойством за другого человека. Чаще оно вызвано непониманием или завистью: «почему она может, а я нет». Освобождение от идеи о том, что все должны соблюдать единые нормы и стандарты позволяет не только освободить кучу времени и нервов, но и дает возможность для исследования и понимания собственных желаний и стремлений.

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