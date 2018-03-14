Что делать с зубом мудрости: лечить или вырывать?

Зубы мудрости, и по-простому, «восьмёрки» доставляют немало проблем. Спящие десятилетиями, они иногда так и не прорезываются, оставаясь в десне. В некоторых случаях прорезываются неполностью, растут не в дуге. Если зуб мудрости доставляет неудобства, нужно ли его лечить или проще пойти на удаление?

Отвечает главный стоматолог Челябиснкой области Илья Сандаков:

— Когда десна периодически наплывает на муб мудрости и воспаляется, это называется перикоронорит (перикоронит) — не до конца прорезавшийся зуб мудрости, его закрывает часть слизистой, так называемый слизистый капюшон. Самое простое в этом случае — иссечь слизистый капюшон, тогда воспаление проходит очень быстро и впредь не возникает. Операция очень простая и безоболезненная, при условии применения современных анестетиков и занимает буквально пять минут. Как правило, восстановительный процесс отсутствует, заживает быстро.

Полоскания тоже могут помочь, но это займёт много времени и, как правило, рецидив неизбежен.

Когда стоит удалить зуб мудрости. Когда он растёт не в дуге (неправильно), это может привести к тому, что вы либо будете прикусывать и повреждать слизистую языка, либо слизистую щёк, что грозит хронической травмой. Рано или поздно возникнет какое-то предраковое состояние и в последствии может развиться сам рак. Повреждение слизистой — наиболее частая причина возникновения злокачественных новообразований (ЗНО) в полости рта. К ЗНО приводит курение, неправильно изготовленные протезы, опять же когда пациент постоянно травмирует слизистую оболочку, и неправильно растущие зубы.