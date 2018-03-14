Ещё
Что делать с зубом мудрости: лечить или вырывать?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать с зубом мудрости: лечить или вырывать? 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
Зубы мудрости, и по-простому, «восьмёрки» доставляют немало проблем. Спящие десятилетиями, они иногда так и не прорезываются, оставаясь в десне. В некоторых случаях прорезываются неполностью, растут не в дуге. Если зуб мудрости доставляет неудобства, нужно ли его лечить или проще пойти на удаление?
Отвечает главный стоматолог Челябиснкой области Илья Сандаков:
— Когда десна периодически наплывает на муб мудрости и воспаляется, это называется перикоронорит (перикоронит) — не до конца прорезавшийся зуб мудрости, его закрывает часть слизистой, так называемый слизистый капюшон. Самое простое в этом случае — иссечь слизистый капюшон, тогда воспаление проходит очень быстро и впредь не возникает. Операция очень простая и безоболезненная, при условии применения современных анестетиков и занимает буквально пять минут. Как правило, восстановительный процесс отсутствует, заживает быстро.
Полоскания тоже могут помочь, но это займёт много времени и, как правило, рецидив неизбежен.
Когда стоит удалить зуб мудрости. Когда он растёт не в дуге (неправильно), это может привести к тому, что вы либо будете прикусывать и повреждать слизистую языка, либо слизистую щёк, что грозит хронической травмой. Рано или поздно возникнет какое-то предраковое состояние и в последствии может развиться сам рак. Повреждение слизистой — наиболее частая причина возникновения злокачественных новообразований (ЗНО) в полости рта. К ЗНО приводит курение, неправильно изготовленные протезы, опять же когда пациент постоянно травмирует слизистую оболочку, и неправильно растущие зубы.
АиФ: последние новости
Южноуральский Роспотребнадзор нашёл 136 нарушений в организации питания сад Нужно ли проверять зуб под коронкой? Чем пахнут мужчины? Советы сексолога, как пробудить желание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность44
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение