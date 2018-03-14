Рабочая экосистема: Разбираемся, нужны ли Калининграду коворкинг-пространства

Для тех, кто с термином «коворкинг» не знаком, поясняем — это общественное пространство, оборудованное всем необходимым для работы. Как правило, помимо wi-fi и большого количества розеток, арендодатели коворкинга предлагают чай и кофе, принтер для печати и все то, что поможет создать благоприятную атмосферу для трудящихся. Подобный вариант размещения любим фрилансерами и начинающими предпринимателями из-за низкой арендной платы, которая помогает сэкономить на съеме офиса.

«Офисные коммуналки» — именно так кличут коворкинг-пространства — также хороши социализацией, если, конечно, вы не социофоб.

Работая дома, вряд ли можно завести полезные знакомства или устроить командный брейн-шторм. Пребывая в среде людей со схожими интересами, не составляет труда обрасти ценными идеями и связями.

И все же существование коворкинга в калининградских реалиях вызывает легкое недоумение: в городе существует множество тихих и уютных заведений, где можно просидеть за чашкой кофе весь день, подключившись к бесплатному вай-фаю. Будем откровенны: не все, кто приходит к коворкинг, занимаются делом. Если в помещении нет перегородок или приватных комнат, то кто-то может помешать сосредоточиться на работе. Кроме того, подключение к точке доступа интернета в любом общественном месте — это риск, и нельзя забывать о хорошей защите данных и резервном копировании файлов. Чтобы развеять сомнения на тему необходимости коворкинг-пространств или, наоборот, укрепить их, «Твой Бро» обратился к тем, кто «в теме».

Сергей Брава, программист и основатель «Не Сутулься Медиа»

— Коворкингами пользовался немного, в свое время ходил в арт-платформу «Ворота». Сильно не задерживался, обычно там были встречи с клиентами. У всех коворкингов должны быть переговорные, а в калининградских рабочих пространствах я этого не наблюдаю. Из плюсов могу добавить вкусный кофе и булочки. Идеальных коворкингов не существует. Самое главное — где покушать, где обсудить личные дела, где поработать (посидеть с ноутбуком). Приятный дизайн, сообщество и администраторы — это по умолчанию должно быть. А, чуть не забыл — в нашем случае коворкинг должен быть в центре. Так как в Балтийский район я, например, с Гагарина не поеду работать. За эти деньги лучше однокомнатную квартиру сниму и буду там как король. Для того, чтобы коворкинги стали нужны, надо сперва воспитать целевую аудиторию, которая, по моему мнению, пока не до конца готова к освоению таких помещений. Люди должны уметь зарабатывать на аутсорсинге, иметь финансовую грамотность — уметь рассчитывать свой бюджет и расходы, быть продуктивными и целеустремленными. Сейчас складывается общая картина, что это просто модная тема и все — толку тут мало. Вот я с айфончиком сфотографируюсь в Instagram в данном коворкинге, а в голове — солома. Так коворкинги не выживут.

Анастасия Светогор, контент-менеджер

— До Нового года я несколько недель подряд работала в коворкинге, который открылся в «Меге». Там довольно просторно, можно занять стол рядом с розеткой, поговорить по телефону в переговорной комнате, бесплатно и бесконечно пить кофе. Насколько мне известно, это первый полноценный коворкинг у нас в городе. Пару лет назад все мое рабочее время проходило в коворкинге «СтолСтул» на втором этаже в Закхаймских воротах. Там тоже можно было поработать, пока не начинались мероприятия на первом этаже. К плюсам коворкинга можно отнести: комфортное рабочее место, где не мешает громкая музыка, есть бесперебойный и быстрый интернет, под рукой всегда розетки, а у соседа найдется зарядка для телефона, если ты забыл свою. Минус коворкингов в Калининграде — знакомые, с которыми хочется поговорить. Работать вне дома мне хочется далеко не каждый день. Иногда приятнее занять столик в кофейне и поработать там несколько часов. Фрилансерам или мелким предпринимателям коворкинг заменяет офис, им пользоваться гораздо выгоднее, чем снимать помещение, поэтому тем, кто экономит на аренде, подобное пространство очень даже нужно. Плюс ко всему есть люди, которым постоянно необходимо общение и новые знакомства, — коворкинг тоже для этого подходит. Идеальный коворкинг — это не только стол, стул, пара розеток, стакан с водой и бесплатный вай-фай. В моем представлении — это открытое пространство, где люди объединяются для работы над общими проектами, обмениваются знаниями, делятся опытом и компетенциями. Последним моим идеальным местом для работы была семейная кофейня недалеко от входа в музеи Ватикана, там никто не делал общих проектов, и на коворкинг в принципе это мало было похоже, но угощали кофе и тирамису, а с ними работать приятнее. Всем советую.