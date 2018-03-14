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Нужно ли проверять зуб под коронкой?
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Нужно ли проверять зуб под коронкой? 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
Любая искусственная конструкция во рту требует более тщательного ухода, чем собственные зубы. О чём свидетельствует боль под коронкой?
"Зубы под коронками периодически стоит проверять, — советует главный стоматолог Челябинской области Илья Сандаков. — Здесь действуют такие же рекомендации — посещение стоматолога 2 раза в год. Особенно если стоят какие-либо искусственные конструкции. Когда зуб не закрыт коронкой визуально можно увидеть наличие кариеса, если закрыт — часто возникает такая проблема, как пришеечный кариес, и его обнаружить невооружённым взглядом очень сложно. Пришеечный и поддесневой кариес — его худшие разновидности.
Если всё же придётся лечить зуб под коронкой, повторная её установка вряд ли возможна. Сделайте рентгеновский снимок, он покажет, насколько зубы под коронками здоровы. Для того, чтобы снять мостовидный протез, коронки его удерживающие надо распилить, конечно, после этого обратно их не поставить".
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