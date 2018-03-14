Стафилококк и ботулизм. Чем опасны просроченные продукты?

Торговля с «душком»

Продукты с истёкшим сроком годности появлялись на прилавках и раньше, но не так часто и не в таком количестве. Сегодня просрочка — масштабное явление.

«Недавно купила молоко, принесла его домой, а оно кислое, — жалуется липчанка Наталья Измайлова. — В магазин разбираться не пошла — больше нервов потратишь. Ещё часто вижу, как продают гнилые фрукты. Причём продавцы не стесняются выставлять их на самые видные места».

Грешат просрочкой и крупные торговые сети, и магазины шаговой доступности. Бывает, что просроченные продукты хранятся на полках годами.

«Недавно в ходе информационно-аналитического наблюдения в одном из сельских магазинов Данковского района обнаружили шампиньоны, покрытые плесенью. При этом лежали они вместе с остальными продуктами. Даже страшно представить, сколько им было лет, — рассказывает руководитель ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» Наталия Свиридова. — А всего в этом магазине выявили порядка 25 наименований просроченных продуктов».

Чаще всего в состоянии некондиции покупателям попадаются фрукты и овощи, охлаждённая и молочная продукция, колбасные изделия и сыры. Но в последнее время просрочка встречается даже среди детского питания! На этом не раз попадались липецкие супермаркеты.

«Иногда несвежую еду продают под видом акций, — продолжает специалист. — Таким образом торговые предприятия пытаются сбыть залежалый товар. Обычно это происходит после праздников. Ошибка покупателя в том, что он видит низкую цену и не обращает внимание на сроки годности».

Не ешь — убьёт!

В этом году просрочку уже нашли в магазинах Липецка, Хлевенского, Данковского, Измалковского и Липецкого районов. Опасную продукцию сняли с реализации, а информацию направили в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования. За продажу пищевых товаров с истёкшим сроком годности, которые априори опасны для здоровья, предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

»Многие люди почему-то недооценивают опасность, таящуюся в таких продуктах. И думают: самое страшное, что может с ними произойти, — это долгое пребывание в туалетной комнате. Но это не совсем так, — преду­преждает врач-гастроэнтеролог Светлана Ивлева . — Несвежая еда насыщена токсинами, которые образуют бактерии, в изобилии содержащиеся в просроченной пище. Они могут стать причиной серьёзных заболеваний. Так, например, съев испорченное мясо, можно заразиться сальмонеллёзом или золотистым стафилококком. А употребление в пищу просроченных консервов чревато ботулизмом тяжёлой формы, вплоть до летального исхода».

Единственный способ обезопасить себя — смотреть на сроки годности и внешний вид продукта: иногда просрочку видно невооружённым глазом. И уже точно покупателя не должны вводить в заблуждение слоганы типа «Всегда свежие продукты», «Свежесть во всём!». Часто в магазинах, которые выбирают их своим девизом, свежестью и не пахнет.

Впрочем, есть места, где просрочка встречается крайне редко. Например — ярмарки, там продукцию непосредственно перед продажей проверяют ветврачи. Но даже там не стоит терять бдительность.

«Таких магазинов в Липецке, где совсем нет просрочки, не так уж и много, — говорит волонтёр движения «Хрюши против» Кирилл Мишин. — Чаще встречаются магазины, где набирается как минимум тележка просроченных продуктов, а иногда и все четыре. Как правило, «сети» исправляются после первого нашего рейда, поскольку у них существует более жёсткий контроль. Куда сложнее обстоят дела с небольшими частными магазинами. Там продавцы и директора делают, что хотят. С ними можно и нужно бороться только с помощью контролирующих органов. Тем не менее в нашем городе просроченных продуктов стало меньше. А вот в области всё не так хорошо. Хочется верить, что когда-нибудь директора магазинов поймут, что со здоровьем покупателей не стоит шутить, и будут тщательнее смотреть за товарами на прилавках».