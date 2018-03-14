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Мать решила проучить хулиганов и выложила фото сына-самоубийцы в открытом гробу
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Мать решила проучить хулиганов и выложила фото сына-самоубийцы в открытом гробу 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американка Шерил Хадсон (Sheryl Hudson) опубликовала в Facebook снимок погибшего сына, лежащего в гробу. Об этом сообщает The Daily Mail.
Жительница города Саутавен (штат Миссисипи) рассказала, что ее 12-летний ребенок по имени Эндрю совершил самоубийство после многочисленных издевательств в школе из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Незадолго до смерти мальчик признался перед одноклассниками, что он — бисексуал, вследствие чего столкнулся с травлей.
«Я хочу, чтобы они знали, что сделали, и как это повлияло на других людей», — написал Эндрю в предсмертной записке. Он также добавил, что размышлял о самоубийстве «довольно продолжительное время».
Хадсон рассказала, что неоднократно ходила в школу и жаловалась на одноклассников мальчика, однако ее действия ни к чему не привели. При этом несколько лет назад в школе произошел подобный случай, когда ученица совершила самоубийство после издевательств товарищей.
Скорбящая мать решила опубликовать фотографию сына в открытом гробу, чтобы показать школьным хулиганам, к чему могут привести их действия по отношению к другим детям. «Я в полном отчаянии. Мой бывший муж и друзья не собираемся останавливаться в борьбе с травлей. Мы сделаем так, чтобы голос Эндрю был услышан, и его смерть не была напрасной», — рассказала женщина журналистам.
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