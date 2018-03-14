Мать решила проучить хулиганов и выложила фото сына-самоубийцы в открытом гробу

Американка Шерил Хадсон (Sheryl Hudson) опубликовала в Facebook снимок погибшего сына, лежащего в гробу. Об этом сообщает The Daily Mail.

Жительница города Саутавен (штат Миссисипи) рассказала, что ее 12-летний ребенок по имени Эндрю совершил самоубийство после многочисленных издевательств в школе из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Незадолго до смерти мальчик признался перед одноклассниками, что он — бисексуал, вследствие чего столкнулся с травлей.

«Я хочу, чтобы они знали, что сделали, и как это повлияло на других людей», — написал Эндрю в предсмертной записке. Он также добавил, что размышлял о самоубийстве «довольно продолжительное время».

Хадсон рассказала, что неоднократно ходила в школу и жаловалась на одноклассников мальчика, однако ее действия ни к чему не привели. При этом несколько лет назад в школе произошел подобный случай, когда ученица совершила самоубийство после издевательств товарищей.

Скорбящая мать решила опубликовать фотографию сына в открытом гробу, чтобы показать школьным хулиганам, к чему могут привести их действия по отношению к другим детям. «Я в полном отчаянии. Мой бывший муж и друзья не собираемся останавливаться в борьбе с травлей. Мы сделаем так, чтобы голос Эндрю был услышан, и его смерть не была напрасной», — рассказала женщина журналистам.