8 новых детских книг марта

Мама, что это?

Автор: Северин Кордье и Синтия Тьери

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Возраст: 1-3 года

В отличие от обычного словаря, визуальный содержит не только слова, но и изображения, которые сгруппированы по темам. Подобные издания помогают изучать иностранный язык, а ещё они идеально подходят для развития речи самых маленьких читателей.

Рецепт хорошего визуального словаря для малышей довольно прост: рисунки в книге должны быть узнаваемыми, не перегруженными деталями, изображающими простые, понятные ребенку предметы. Именно такую книжку придумали французские авторы Кордье и Тьери: в ней нарисован типичный день одной семьи, с утра и до вечера. Рано утром все спят, поэтому два разворота содержат рисунки самых разных кроватей, от обычной односпальной деревянной до гамака. Затем нужно проснуться и одеться, и следующие несколько страниц заполнены изображениями разнообразной одежды: на веревке с прищепками висят кофты, джемперы, джинсы, комбинезоны, майки, футболки всех цветов и с узорами. Не обошли авторы вниманием любимые детские места: игровые площадки, продуктовые магазины, дороги, заполненные машинами. Рассматривая эти картинки и называя предметы, маленький читатель учится описывать окружающий мир, группировать вещи по категориям и постепенно понимает весь ход своей обычной жизни, с её надежными ритуалами и посильными ему задачами.

Визуальный словарь «Мама, что это?» небольшого формата, поэтому ребёнку удобно его рассматривать самому. Также книга может стать поводом для подвижных и познавательных игр, если мама даст задание малышу отыскать предметы из книжки в реальной жизни.

Большой конкурс заячьей выпечки

Автор: Элли Сноудон

Издательство: Поляндрия

Возраст: 3-6 лет О том, что хобби может сильно украсить жизнь, а также помочь избавиться от одиночества, расскажет книжка-картинка Элли Сноудом «Большой конкурс заячьей выпечки». Её главный герой, волк Квентин, очень увлечён выпечкой, особенно ему удаётся шоколадный торт. Однако ни один знакомый волк не разделяет его увлечений, а напрашиваться в компанию к зайцам кажется не очень уместным. Однажды волк получил приглашение принять участие в конкурсе выпечки, и решился показать своё искусство, замаскировавшись под зайца. Неожиданной радостью для Квентина становится не только призовое место в конкурсе, он также выяснит, что хобби объединяет зверей самых разных видов: совсем не обязательно быть зайцем, чтобы дружить по интересам. Так у Квентина появится повод для гордости, а ещё друзья, которых можно позвать на традиционную английскую чашку чая.

«Большой конкурс заячьей выпечки» — это самая первая авторская книжка-картинка британского иллюстратора Элли Сноудон. Автор хорошо понимает, чем можно привлечь маленьких читателей: в истории много сладостей, обаятельные персонажи и хороший юмор. Разнообразные зайцы с умильными мордами, любимые всеми маленькими читателями, топают туда-сюда на каждой странице книги, а забавные детали, вроде доски объявлений, кухонного антуража или галереи заячьих портретов на форзаце книжки, развеселят их родителей.

Кармашек, полный поцелуев

Автор: Одри Пенн

Издательство: Качели

Возраст: 3-6 лет В первой книге Одри Пенн, «Поцелуй в ладошке», мама-енотиха помогала своему маленькому сыну адаптироваться к детскому саду: каждое утро она целовала его в ладошку и просила сохранить этот поцелуй до вечера, так что малыш весь день имел при себе частичку маминой любви и легче переносил расставание. Продолжение истории семейства енотов посвящено актуальной для многих проблеме: ревности старшего ребёнка к младшему брату или сестре. В семье героев появляется ещё один маленький енотик, Ронни, и Честер начинает всерьёз бояться: вдруг ему теперь не хватит маминых поцелуев!

Старший Честер ведёт себя типично для новоявленного старшего брата: он совсем не рад делиться вещами, игрушками и друзьями с младшим и даже предлагает отдать его обратно, откуда бы он ни появился. Кроме того, оказывается теперь мама дарит поцелуй в ладошке не только Честеру, но и маленькому Ронни, а это уже совсем никуда не годится! Если мама решила дарить Ронни поцелуи, которые раньше принадлежали только Честеру, может быть она больше не любит своего старшего мальчика? Енотиха вновь показывает себя не только любящей, но и мудрой мамой: у неё получается объяснить Честеру, что её любви хватит на обоих детей, а каждый маленький енот для неё — особенный.

Книги Одри Пенн могут показаться слишком бесконфликтными, написанными как будто по рекомендациям психологов, однако в этом и состоит их ценность: сюжеты, смысл которых в формировании привязанности и доверия, становятся опорной точкой для обсуждения домашних проблем маленького читателя.

Шёл котёнок по тропинке. 25 французских считалок и потешек

Издательство: Нигма

Возраст: от 3 лет Книга «Шёл котёнок по тропинке» представляет 25 французских считалок и потешек обо всем на свете: явлениях природы, животных, играх и людях разных профессий. На каждом развороте книги напечатано два или четыре небольших текста: считалка на французском языке и её русский перевод. Художница Виктория Попова нарисовала для них красивые разворотные иллюстрации, на которых изобразила всех утят, мышат, котят и тётушек, что были упомянуты в книжке. Смешные, порой абсурдные сюжеты этих коротких стихотворений развивают воображение маленького читателя, помогая ему каждый раз задумываться, бывает ли подобное в действительности. Переводчик книги, Михаил Яснов, пишет в предисловии о связи считалки с детской игрой и тайной, по его словам, «мы должны считаться быстро, легко, без обмана, и при этом интересно и весело».

Есть у книги и определённая учебная ценность, ведь подобное издание обязательно пригодится для изучения французского языка. Также «Шёл котёнок по тропинке» порадует любого логопеда: там множество стихотворений с непростыми ассонансами и аллитерациями, неожиданными образами и новыми понятиями. Так, в одном случае маленький читатель познакомится с животными Африки: «Гну, какаду, марабу и кенгуру, кукареку и ку-ку!.. Тпру!», а в другом сможет вдоволь «пошипеть»: «В чернильнице крошки-мартышки стирают свои штанишки. А сушат на промокашке — такие у них замашки».

«Шёл котёнок по тропинке» — одна из трех книжек новой серии «Слово за словом», адресованной самым маленьким любителям иностранных языков. В этой линейке будут выходить двуязычные книги с поэтическими и фольклорными текстами, которые подойдут детям-билингвам и всем, кто интересуется культурой детства разных стран и народов.

Мышиная книга

Издательство: Albus Corus

Возраст: 5-9 лет Ученые трёх ведущих университетов Швеции помогали Стефану Касте сочинять книгу о мышах, и не зря — автор удивляет читателя с первых строчек. Уже в предисловии он сообщает, что самые важные животные на планете — это мыши, затем уверяет, будто без этих зверьков жизнь в природе прекратится, и, наконец, заявляет: «Полёвки и мыши относятся к числу самых успешных животных». Эта небольшая и удивительно красивая книга рассказывает о разных видах мышей и полевок и их значении в природе.

Каждый разворот «Мышиной книги» посвящен отдельному виду: желтогорлой, лесной, домовой мыши, мыши-малютке и другим представителям мышиного семейства. Слева расположен энциклопедический текст о зверьке, а правая сторона занята иллюстрацией, на которой мышь представлена в своей среде обитания: на городской улице, в полевой траве или на ветке лесного кустарника. В тексте рассказывается, как живет мышка на протяжении года, чем она питается, где прячется, кого ей следует опасаться в лесу. Зоологические и экологические подробности в книге изложены простым языком, однако порой в них встречаются непонятные для маленьких читателей термины, такие как «половые хромосомы» или «направляющие линии». Значения таких слов приведены в небольшом словарике, размещённом в самом конце. Всего в издании описано семнадцать мышей (на самом деле шестнадцать, потому что читатель выяснит, что бурозубка — это вовсе не мышь), а в конце приведена справочная информациях о мышах и не только о них.

Книга переведена на русский язык при участии научного консультанта Николая Формозова, а главным достоинством её кажутся удивительно красивые реалистичные иллюстрации с изображением всех тех милых зверьков, о которых пишет автор.

Все делают это!

Издательство: Самокат

Возраст: 6-10 лет Издательство «Самокат» не берется спорить с тезисом, будто «принцессы не какают», зато вполне уверенно утверждает, что они нередко пукают. И не только принцессы, а вообще все живые существа на земле! Книга о кишечных газах, их происхождении и назначении кажется заведомо провокационной — не каждый день у нас берутся прямым текстом, без обиняков говорить о чём-то «неприличном» — в то же время непосредственное обсуждение «запретных» тем помогает перевести их из области дурацких шуток в понятные и поэтому ни капли не смешные вещи. Впрочем, авторам нельзя отказать в наличии чувства юмора, ведь главной героиней книги они сделали пресловутую принцессу: именно ей всезнающий учёный рассказывает неожиданные факты по выбранной теме.

Борис Войцеховский не стал слишком углубляться в физиологию пищеварительных процессов: в книжке нет специальных терминов, длинных рассуждений о бактериальной флоре или сложных химических формул. «Все делают это» выполнена в формате книжки-картинки, где на каждой странице размещено не более 2-3 абзацев текста, в которых рассказывается лишь о самом любопытном, занятном или смешном, а основное пространство разворота занято большой иллюстрацией. Читатель узнает, откуда берутся и из чего состоят кишечные газы, затем сообщается весьма неожиданный факт: «Если человек не будет пукать, он лопнет. Вот так: бах!». Дальше — удивительней: оказывается, пукают все, даже маленькие насекомые, среди людей существуют особые музыканты-метеористы, а в некоторых странах пукать вполне прилично даже за столом!

Возможно, принцесса, которая будет читать книгу «Все делают это!», слишком хорошо воспитана и никогда не решится обсуждать столь деликатный вопрос, однако благодаря книге совершенно точно узнает много нового о физиологии живых организмов. Консультантом издания выступила Дарья Саркисян, известный медицинский журналист и автор книги «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель».

Как одевались твои прабабушка, бабушка и мама

Автор: Марьяна Скуратовская

Издательство: BHV Возраст: от 7 лет, книга для семейного чтения

Сочинение историка моды и искусствоведа Марьяны Скуратовской расскажет юным читателям и их мамам о том, как изменилась одежда за последние сто лет. Книга написана в форме дневников, в которых девочки рассказывают о своей повседневной жизни и заодно о моде, в ней пять глав и, соответственно, пять дневников. Первый ведет девочка Полина, и в нём описана жизнь и одежда до революции, в 1896-1915 гг., а последняя глава называется «Из дневника Дины», она охватывает совсем недавнее время, 1982-2000 гг.

По словам автора книги, в этих выдуманных дневниках есть немало отсылок к истории её собственной семьи, а имена героинь — это имена бабушки, мамы и племянниц. Вещи в книге становятся участниками жизненных событий. В самом начале девочка Полина описывает гардероб своей новой куклы, и из этого рассказа читатель поймет, как одевались городские юные барышни в начале прошлого века. В главе с информацией о 20-30-х гг. ХХ века мы прочитаем рассказ о первом советском журнале мод «Ателье», ведь несмотря на трудные для страны времена, человеку всегда хочется красоты, отмечает Мария, от лица которой написан дневник 1916-1934 гг. Мы узнаем, какие идеи лежали в основе модных тенденций в разные периоды истории нашей страны, как наряжались девочки на выпускной вечер накануне Великой отечественной войны, что надевали на свадьбу сразу после войны и многое другое. Тексты в книге сопровождаются многочисленными фотографиями и рисунками с изображениями нарядов, упомянутых в тексте.

Подобные книги дают возможность детям и родителям узнать, как на самом деле жили наши бабушки и прабабушки, и превратить скучную школьную историю из собрания дат и фамилий в серию интересных рассказов об изменениях в повседневной жизни людей.

Ангел по имени Толик

Издательство: Аквилегия-М Возраст: от 14 лет Эта книга совершенно не кажется выдуманной. Как будто добрый, забавный, вечно двухлетний Толик — не персонаж выдуманной истории, а сын добрых знакомых, соседей или дальних родственников. Вроде бы они были самой обычной семьёй, но как-то умели любить своего Толика и принимать все его особенности, без упрёков ему, что таким родился, и себе, что такого родили. Все дети в большой семье были любимы и присмотрены, при этом двоюродная сестра долгое время и не подозревала, что её огромный брат — «особый ребенок», а бабушка умственно отсталого мальчика «никогда не держала Толика ни за дурака, ни за больного, ни за отсталого. Умный, глупый, капризный, весёлый, тощий, как палка, или толстый и неповоротливый, словно медведь… какая, собственно говоря, разница? Внук есть внук. Родная кровь. Уж какой есть, такой есть. Главное, чтобы не шкодничал и пакостей не творил».

Повесть «Ангел по имени Толик» написана очень хорошо, честно. Хотя в книге вполне достаточно печальных и острых моментов, это не идейно выдержанная история ребёнка-инвалида, призванная разжалобить и усовестить читателя, а история вообще — о людях, о пресловутой уникальности личности и месте каждого в мире. Анна Вербовская рассказала нам про то, как Толик, который и говорить толком не умел, стал другом и помощником в своей семье так естественно, будто все мы уже давным-давно научились инклюзии и доброму отношению к ментальным инвалидам.

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