«Прозрачные глаза смотрящие в вечность»: русский друг рассказал о Хокинге

Российский астрофизик‐теоретик и космолог Игорь Новиков в беседе с «360» рассказал о своем знакомстве со Стивеном Хокингом . С британским физиком российский ученый был знаком на протяжении более 40 лет, хорошо знал его жену и детей.

Я встретился с ним где-то годах. Уже в то время Хокинг едва мог говорить, и я его почти не понимал. Слова его переводили для меня с английского на английский, потому что он был уже совсем болен

— Игорь Новиков.

Встреча двух служителей науки произошла в доме Хокинга в Великобритании. Новиков тогда прибыл в страну на научную конференцию. После этого случая мужчины много раз встречались, обсуждая самые разные темы.

«Мы вместе читали лекции во Франции, и там я много общался с ним и с его первой женой Джейн. Она очень сильно помогала, переводила его непонятный для меня язык. Со Стивеном мы говорили о его юности, мировоззрении. Характер у него был независимый, вспыльчивый. Но с ним было легко. Личность исключительная. Сам Хокинг говорил о себе: «Исключая мою болезнь, я счастливый человек. Мне удавались многие встречи. Я не должен был выполнять

каких-то обязанностей или встречаться с неинтересными людьми», — поделился воспоминаниями Игорь Дмитриевич.

И хотя в последующие годы при встречах между коллегами речь шла только о науке, говорить с Хокингом, признается Новиков, всегда было счастьем. И это несмотря на то, что иногда во время обсуждений астрофизик мог повернуться на своем автоматическом кресле и уехать, потеряв интерес к разговору.

«Вселенная — это дом для любимых»: скончался физик Стивен Хокинг

Космолог назвал Стивена Хокинга одним из самых гениальных физиков прошлого века и выдающимся человеком. Он вел активный образ жизни, встречался с выдающимися людьми планеты, любил компании и даже танцевал на своей коляске.

Он был, как казалось, настолько отрешен от жизни. Не мог двигаться, не мог говорить, общаться. Но мог все. Глаза у него были необыкновенные, напоминали мне глаза академика Сахарова — у того были глаза святого. Прозрачные, светлые, глядящие в вечность глаза

— Игорь Новиков.

Смерть Хокинга российский ученый назвал огромной потерей, хотя отметил, что наука потеряла его не сегодня.

«В этом столетии он (Хокинг — ред.) был уже не так активен в науке, хотя оставался столь же гениальным. К его научному гению у меня абсолютный респект. Хотя я и не был во всем согласен с его высказываниями. Выдающиеся и гениальные достижения Хокинга в конце прошлого века сменились, с моей точки зрения, в этом веке практически научным бездействием», — заметил он.

Последний раз Игорь Дмитриевич и Стивен Хокинг лично виделись 12 лет назад, во время конференции, посвященной

60-летию

британского ученого.

Не знаю, были ли мы друзьями. В это слово вкладываю я слишком большое значение. Это были высокая стадия знакомства. Мы хорошо друг друга знали, много общались. Возможно, это можно было бы назвать дружбой

— Игорь Новиков.

В науке Хокинг и Новиков, по словам последнего, занимались практически одними и теми же вещами на протяжении всей жизни.

«Я немного ошарашен его смертью», — признался российский

астрофизик-теоретик