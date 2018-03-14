В дом Екатерины Волковой пришла еще одна беда

В минувшие выходные Екатерина Волкова рассказала о смерти одного из двух кроликов, подаренных дочке. Сегодня же стало известно, что и второе животное скончалось на глазах у членов семьи звезды «Ворониных». Актриса считает, что животные умерли от вируса, которым были заражены еще до покупки. Эти питомцы были куплены Екатериной в подарок её дочке — Елизавете, которая на днях будет праздновать день рождения.

«Беда, как известно, не приходит одна. Не стало и нашей Бусинки (второй крольчонок). Спасти ее тоже не удалось. Как выяснилось, у обоих малышей был вирус, с которым они уже попали к нам в дом. Специально не уточняю, где мы покупали крольчат, чтоб вы не думали, что это плохие заводчики. Потому что они оказались порядочными людьми и предложили вернуть деньги или подарить двух других малышей. Что-то я пока совсем не готова снова это проходить. Стараюсь не драматизировать, но Лизуню жалко. Вот и повзрослела моя Гусёна. А нам ведь в пятницу уже 7 лет. И эти кролики были ей на день рождения…» — поделилась Волкова.

Интересно, что первоначально Екатерина отказывала дочке в желании купить карликовых кроликов. Может артистка руководствовалась предчувствием, ведь она категорически не хотела заводить еще большее количество питомцев. Переехав в загородный дом Волкова (не жаловавшая прежде в доме животных) и так стала хозяйкой сразу трех собак: пса Бо породы Акито-ину, «дворняжки» Ру и шпица по кличке Луи. У актрисы также жил еще кот Бадди, но он некоторое время назад «переселился» в дом родителей Екатерины.