Кадыров заступился за обвиняемого в домогательствах Слуцкого и назвал его «братом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, назвав его «братом». Об этом он написал в твиттере.

"Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу", — заявил Кадыров.