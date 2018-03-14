Кадыров заступился за обвиняемого в домогательствах Слуцкого и назвал его «братом» 

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, назвав его «братом». Об этом он написал в твиттере.
"Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу", — заявил Кадыров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как четыре года назад сделала замечание депутату Госдумы Леониду Слуцкому за его невежливое поведение.