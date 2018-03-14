Какое нижнее белье является самым опасным

Нижнее бельё плотно прилегает к гениталиям на протяжении всего дня, поэтому подходить к выбору таких вещей нужно максимально ответственно. Неправильно подобранная нательная одежда способна нанести существенный вред здоровью.

Синтетическое кружевное бельё

Во время покупки красивых изделий с полупрозрачными вставками женщины едва ли задумываются об их вреде. На первом плане стоят дизайн, цветовое решение. К тому же подобные модели нижнего белья чаще всего изготавливаются из искусственных тканей, которые в разы дешевле натуральных вариантов. На этом преимущества заканчиваются.

Наиболее опасны изделия из полиамида, нейлона и полиэстера. Низкий уровень гигроскопичности тканей не позволяет им хорошо впитывать влагу. Тёплая и влажная среда провоцирует размножение болезнетворных бактерий. В результате велик риск заболеть вагинозом или молочницей. К тому же жёсткие вставки на синтетическом белье сильно натирают тонкую и чувствительную кожу, вызывая аллергическую сыпь и раздражение.

Наличие некачественных косточек и множество швов доставляют дискомфорт. После использования такой продукции на коже остаются следы, способные повлечь кожные заболевания и нарушения в функционировании сосудистых пучков. В этом случае рекомендуется отдавать предпочтение бескаркасным моделям. Но это неактуально для обладательниц большой груди — им стоит выбирать изделия с широкими лямками и не впивающимися в тело косточками.

Осторожно: стринги!

В составленном гинекологами рейтинге самого опасного нижнего белья стринги занимают предпоследнее место. Узкая полоса трусов, проходящая вдоль промежности, соединяет задний проход с мочеиспускательным каналом. Образуется подобие моста для кишечных бактерий, благодаря которому развиваются инфекции и грибковые заболевания. К тому же тесёмка накапливает пот, выделения. Раздражается слизистая оболочка, что может привести к ее атрофии.

Утягивающее бельё

Самым опасным считается утягивающее нижнее бельё. Оно привлекает внимание противоположного пола благодаря плотному прилеганию и подчёркиванию изгибов. Это свойство по достоинству оценили женщины. Большинство из них даже не задумывается, что такие вещи сдавливают и пережимают кровеносные сосуды и лимфатические узлы. В результате кровь застаивается в малом тазу, что нередко является причиной бесплодия и воспаления придатков. Также велик риск появления злокачественных новообразований и развития варикоза.

Корректировка фигуры должна осуществляться вещами, которые распределяют жировые складки, а не стягивают их. Но даже правильно подобранное утягивающее бельё врачи не рекомендуют носить на постоянной основе — только по особым случаям и не больше шести часов.

Какое бельё безопасно?

Женщинам рекомендуется выбирать модели бюстгальтеров с закрытыми чашками, повторяющими форму груди. Из всех разновидностей трусов самыми безопасными считаются слипы, закрывающие ягодицы. Верх и низ комплекта должен идеально подходить по размеру: прилегать к телу, поддерживать бюст.

Рекомендуется выбирать бельё, изготовленное из натуральных тканей, — хлопка, шёлка. Допускается использование небольшого количества синтетики, которая делает вещи прочными и эластичными. Также стоит следить за чистотой нательной одежды.

Опасное нижнее бельё пусть и красиво выглядит, зато доставляет женщине массу неудобств. Последствия могут быть самыми разными, начиная с сильного раздражения и заканчивая серьёзными заболеваниями мочеполовой системы. Важно, чтобы привлекательность нательной одежды сочеталась с её безопасностью.

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