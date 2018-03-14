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В Японии наступил Белый день
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В Японии наступил Белый день 

Гастроном 14 марта 2018
Фото: Гастроном
Традиционно влюбленные парочки обмениваются подарками на День Святого Валентина, но Японии, как обычно, пошла по альтернативному пути. Уже много лет здесь существует праздник влюбленных мужчин — Белый день: ровно через месяц после Дня влюбленных — 14 марта — принято одаривать любимых женщин подарками белого цвета.
Интересно, что традиция эта имеет гастрономические корни: в 1978 году небольшой кондитерский магазин Ишимура Мансейдо в регионе Хаката организовал День зефира. С тех пор маршмеллоу с шоколадом является главным угощением в этот день, но со временем мужчины стали дарить любимым не только сладости белого цвета, но и более существенные подарки.
Интересно, что особенно ценятся в качестве подарка дорогие белые пуддинги в креативной упаковке, подходящей для инстаграма, за которыми 14 марта выстраиваются очереди мужчин.
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