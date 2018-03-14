Кто такие фидеры

Есть категория людей, получающих удовольствие от того, как партнер набирает вес, и они готовы на все ради этого. У таких людей есть свое название — фидеры.

В ходе человеческой истории представления о красоте тела все время менялись, проходя через самые разные, зачастую противоположные стадии. Так и сейчас, у каждого человека в мире свое представление о внешности идеального партнера: цвет волос, глаз, телосложение и другие черты. Кто-то любит худых, а кто-то полных. И зачастую эта любовь к полноте доходит до отклонений в психике, когда партнер готов откормить свою вторую половинку вплоть до причинения вреда здоровью, лишь бы доставить себе моральное удовольствие.

Таких людей называют фидеры (от англ.feed — кормить). А тех, кого они кормят, называют «фиди», т.е «кормящиеся».

Фидеры не просто любят полных женщин, они раскармливают их до такой степени, что те не могут самостоятельно передвигаться. 200, 300, 400 кг — для фидера это не предел, и он не остановится, пока женщина не сможет даже передвигаться самостоятельно. Женщина может даже погибнуть в процессе раскармливания — и тогда фидер будет искать себе новую жертву.

Феномен фидеров ворвался в общественное сознание после истории некоего Марка, который раскормил свою жену, Джину до поистине невероятных размеров. Жизнь Джины разделилась на «до» и «после» знакомства с Марком. Раньше вес Джины не доходил и 90 кг, но после — при «помощи» мужа вес, поднялся до 381 кг, и Марк считал это невероятно красивым и сексуальным. Причем Марк не просто откармливал свою жену — он снимал это на фото и видео и выкладывал на соответствующих сайтах, где получал восторженные комментарии и одобрение от таких же фетишистов. Джина не раз хотела похудеть, но Марк просто не давал ей это делать, угрожая, что бросит ее и уйдет к другой. Джина вошла в Книгу Рекордов Гиннеса в качестве самой полной женщины — модели, и это звание она получила благодаря своему мужу. Марк даже снял два фильма, в которых в мельчайших подробностях рассказывал, как раскормил свою жену и довел ее до состояния, что она даже не могла встать с кровати. В среде фидеров Марк стал влиятельной и известной фигурой — помимо славы, он заработал и весьма внушительную сумму денег на фильмах и фотографиях своей жены.

Для того, чтоб его партнерша достигла желанных размеров, фидер пускается на самые разные хитрости. В первую очередь, он тщательно маскирует свое желание раскормить под любовь и заботу. От такого человека никогда не услышишь, что надо сбросить пару килограмм, наоборот, фидер будет всячески мотивировать набрать вес, ублажать, говорить комплименты. Фидер будет водить в рестораны и приносить домой вкусную высококалорийную еду, от которой сложно отказаться. Фидер готов отдать любые деньги, чтоб его партнерша скорее располнела. Некоторые идут и на более серьезные ухищрения — покупают специальные препараты и добавляют их в еду жертвы. У препаратов нет ни вкуса, ни запаха, и жертва может есть обычную, даже правильную пищу, и все равно набирать вес. В среднем жертва фидера употребляет до 4000 калорий в день. Фастфуд, жареное, сладости, газировка — вот что составляет рацион жертвы.

Для того, чтоб женщина не могла сбросить набранный вес, фидеры всячески стараются ограничить ее активный образ жизни, будут поощрять оставаться дома. Со временем жертва попадает в замкнутый круг — ее желудок растягивается от еды, из-за чего ей требуется больше питаться, что приводит к дальнейшему набору веса. И все это под одобрительные комплименты фидера.

Со временем жертва попадает под полную власть фидера — она не может даже передвигаться самостоятельно, и вся ее жизнь сужается до размеров кровати, на которой она все время пребывает и ест то, что заботливо приносит ей фидер.

Что же движет фидерами?

В первую очередь, следует знать, что это сексуальная девиация, одна из форм жирофетишизма. Таким людям доставляет удовольствие смотреть на огромные формы тела, играть с ними. Появляющиеся складки на теле, невозможность влезть в одежду меньшего размера — все это радость фидера. Но больше всего фидеру нужна полная и безграничная власть над партнером, знание, что тот в буквальном смысле ничего не может сделать без него. Им нравится, когда партнерша страдает, приобретает болезни из-за избыточного веса — все, что делает ее максимально беспомощной.

В жертвы фидер выбирает себе женщину, склонную к комплексам от избыточного веса. В то время, как общество настойчиво советует худеть, фидер, наоборот, будет говорить девушке, как будет она прекрасна, если наберет еще пару килограмм. А лучше пять или десять. Фидеры — отличные психологи, и точно знают, что и когда надо сказать, чтоб их возлюбленная скушала еще что-нибудь.

В настоящее время число жертв фидеров исчисляется тысячами. Поэтому существуют специальные центры помощи для женщин, пострадавших от действий фидеров. Им оказывают помощь и составляют реабилитационные программы.

Фидеризм — одна из форм насилия над женщиной. И если вы вдруг узнали в этой статье своего партнера, то это тревожный знак, и следует принимать немедленные меры. С таким человеком необходимо расстаться, ведь на кону ваша жизнь и здоровье. Помните, что фидер никогда не остановится, пока не добьется полного и безграничного контроля, а вы не должны становиться жертвой чужих фетишей.

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