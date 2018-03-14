«Голоса нет, но красивая»: Эвелина Бледанс спела о счастье

48-летняя телеведущая, актриса и певица Эвелина Бледанс решила напомнить о наличии вокальных способностей. Знаменитость в последнее время чаще радовала поклонников своего творчества откровенными снимками, чтобы те могли любоваться ее формами. На этот раз красавица исполнила отрывок из песни и поделилась размышлениями о жизни.

Эвелина Бледанс рассуждает о философских понятиях. На днях она задумалась о составляющих счастья, отметив, что она причисляет себя к людям, которые реализовались в жизни, потому у нее нет поводов для недовольства собой: «Вопрос „Что такое счастье?“ почти такой же сложный как „Что такое любовь?“. Для меня — это когда хорошо на душе! Мне хорошо! Я счастлива! С легкой грустью в глазах, конечно… Я прижимаюсь к Семочке и ощущаю прекрасные эмоции всепоглощающей любви!»

По словам Бледанс, она удовлетворена профессией, так как выходит к зрителю и тот ее приветствует. Эвелина радуется тому, что может позволить себе многие радости жизни: «Я чувствую себя женщиной! Мне каждый день дают понять, что я женщина с большой буквы. Это так приятно, это так важно! Я желаю, чтоб у каждой из нас были рядом те самые…» Поклонники отреагировали на откровенные заявления Эвелины Бледанс, которая, к слову, действительно может гордиться собой. Она реализовалась как артистка, сохранила модельные параметры, несмотря на возраст. Не остался без внимания и тот факт, что она воспитывает сына с синдромом Дауна, показывая другим родителям пример того, что можно не впадать в отчаяние, а жить полноценно и получать позитивные эмоции.

«Красивая! Спела о счастье, а в глазах грусть, одиночество и тоска». «Голоса нет, но красивая». «Ваша душа нараспашку, она нежная, трогательная и очень ранимая». «Странно, я слышала раньше ее голос, пела отлично, пропал, что ли». «Петь не надо, играть на сцене можно, радует глаз». «Такая стильная!» «Она трезвая?»

Эвелине Бледанс не привыкать к критике. Несмотря на то что многие хвалят ее за целеустремленность, яркую внешность, жизнерадостность и умение не опускать руки в сложных жизненных ситуациях, есть те, кто постоянно видит негатив и направляет его в адрес телезвезды.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 12, 2018 в 12:32 PDT Знаменитость считает, что люди, которые не имеют ничего общего с миром шоу-бизнеса, не понимают, как сложно постоянно находиться под пристальным вниманием общественности. Бледанс даже обратилась к критиканам, попросив их следить за их собственной жизнью так же пристально, как они следят за другим, в частности, за ней.