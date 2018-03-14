«Фитнес для мам» провели в центре «ЭПИ-Алтуфьево»

На прошлой неделе в досуговом и спортивном центре «ЭПИ-Алтуфьево» на Костромской прошел «Фитнес для мам». Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Об этом сообщила заместитель директора центра Маргарита Ломакина.

—Участницы научились выполнять простые, но эффективные упражнения, благодаря которым мышцы начали приходить в тонус, а настроение повысилось. Данные упражнения женщины с легкостью смогут выполнять дома, — уточнила Маргарита Ломакина.

Напомним, «ЭПИ-Алтуфьево» расположен по адресу: ул. Костромская, д. 14А. (то)