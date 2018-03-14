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Сеть дилеров DW Hower полностью укомплектована в РФ
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Сеть дилеров DW Hower полностью укомплектована в РФ 

Daily-Motor 14 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Представители китайского автопроизводителя сообщили, что для полноценной реализации машин их бренда в России функционирует восемьдесят дилерских центров. И этого количества абсолютно достаточно для того, чтобы россияне ознакомились с рестартом марки.
Напомним, что ранее автомобили DW Hower реализовывались в России под названием Hover. Однако, ввиду уменьшения продаж в два раза бренду пришлось покинуть отечественный рынок. Новый бренд имеет в своём арсенала более пятидесяти процентов бывших дилерских центров сети.
Представительница DW Hower в России рассказала, что очень много дилерских центров европейских или корейских марок предлагают китайским автопроизводителям использовать их площадки для реализации машин. Дело в том, что в России наблюдается спад популярности некоторых брендов, например, французских. А, для того, чтобы не выходить в убытки, дилеры начинают заполнять автосалоны китайскими машинами. Сами же производители Поднебесной абсолютно не против воспользоваться такой возможностью и сэкономить на строительстве собственных центров.
Все восемьдесят дилерских центров DW Hower расположены по стране достаточно равномерно и будут работать даже в небольших городках. Тем более, что прошлая практика показала, что китайские машины намного популярнее в регионах, нежели в крупных мегаполисах.
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