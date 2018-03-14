Nike предложил китайцам прикрыть рты

Бренд спортивной одежды Nike совместно с дизайнером Чжицзюнь Вангом (Zhijun Wang) разработали маски Undefeated x Nike masks для защиты от загрязненного воздуха в Китае. Об этом сообщает Hypebeast.

За основу для дизайна маски взяли кроссовки Clot x Nike Air Force 1. Шелковой поверхности верхней части ботинка придали форму защитной маски с фильтром, который располагается внутри конструкции, закрывая рот и нос. Спереди оставили подошву с логотипом Nike. Также фирменные знаки «свуши» пришиты по бокам. Шнурки используются для закрепления маски-сникера на голове.

Готовую маску показали основателю бренда Clot Эдисону Чену, и он назвал ее шедевром.

В январе 2017 года предприниматель из Пекина выпустил в продажу банки, содержащие смог китайской столицы.

Продукт получил название «Beijing Air» («Воздух Пекина») и продается по четыре доллара за банку. «Теперь вы можете взять Пекин с собой куда бы ни поехали. Консервы удобны для использования, каждая упаковка содержит уникальную смесь кислорода, азота и кое-что еще», — говорится на сайте, рекламирующем специфический товар.

Как пояснил автор бизнес-идеи, она пришла ему в голову после того, как он увидел китайцев, покупающих банки с чистым воздухом. По словам предпринимателя, его товар пользуется популярностью, он продает до ста банок «Beijing Air» в день.